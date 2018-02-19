Директор СНБ Армении Георгий Кутоян принял делегацию во главе с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным

19-го февраля директор СНБ при Правительстве РА Георгий Кутоян принял прибывшую с рабочим визитом в Ереван делегацию во главе с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями транснациональной преступности.