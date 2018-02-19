Юрий Исраелян стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо

Член юношеской сборной Армении по дзюдо Юрий Исраелян стал бронзовым призером Кубка Европы.

Как передает «Арменпресс», юношеская сборная Армении по дзюдо 17-18 февраля в Испании приняла участие в этапе розыгрыша Кубка Европы.

Юрий Исраелян одержал пять побед в соревновании и стал бронзовым призером в весовой категории 50 кг.

Другие члены юношеской сборной Армении по дзюдо - Степа Дарбинян (55 кг) и Мамикон Аветисян (81 кг), проиграли в первых схватках и выбыли из дальнейшей борьбы.



Юношеская сборная Армении по дзюдо выступала под руководством старшего тренера Оганеса Давтяна.