Молчание международного сообщества по поводу заявлений Алиева может стать поводом к новой эскалации напряжения: Тигран Абрамян

Находящийся в Федеративной Республике Германия по приглашению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Вольфганга Ишингера, президент Армении Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

В беседе с «Арменпресс», советник президента Арцаха Тигран Абрамян сказал, что участие в Мюнхенской конференции по безопасности стало хорошей возможностью для представления приоритетов внешней политики Армении, дало возможность высказаться об опасностях в регионе и еще раз поствердить позицию армянской стороны по ряду вопросов. По его словам, в своей речи президент Армении Серж Саргсян расставил акценты по широкому спектру вопросов – от Соглашения Армении с ЕС до вызовов в регионе, от текущих тенденций в переговорах по карабахской проблеме – до армяно-турецких отношений, от союзнических отношений Армения-РФ – до отношений Армения-ЕС.

«После подписания Соглашения с ЕС, отношения перешли на новый уровень. Многие со скептицизмом относились к этому процессу, думая, что уровень отношений Армении с РФ и ее участие в ЕАЭС могут стать серьезным препятствием для начала серьезных отношений с ЕС»,- сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

По его словам, Азербайджан готовится к выборам, что предполагает ужесточение госпропаганды, особенно, когда президент Азербайджана предъявляет территориальные претензии к Армении, и этот момент является хорошим поводом для того, чтобы представить международной аудитории ход процессов, возможные риски и последствия, и вообще – для внесения этих вопросов в повестку.

«Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что заявления президента Азербайджана прозвучали в контексте предвыборной агитации, однако это не означает, что они не содержат в себе серьезную угрозу, особенно, поскольку президент Азербайджана не впервые предъявляет территориальные претензии к Армении, а ближе к выборам подобные заявления будут нарастать, возможно, отклик подобных заявлений мы увидим на передовой: уровень угрозы от агитационного контекста подобных заявлений не становится меньше»,- сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

По его словам, в подобных заявлениях президент Азербайджана достаточно искренен – он открыто говорит об истинных намерениях своей страны, о чем мы, конечно, знаем, однако это должно дойти и до мирового сообщества.

«Неслучайно, что президент Армении затронул вопрос этих заявлений и сказал о последствиях оставления их без внимания, поскольку – почему бы и нет, и оставление их без внимания стало, в какой-то степени, причиной военных действий в апреле 2016 года.

Молчание международного сообщества может стать поводом для нового напряжения, поскольку подобными заявлениями Азербайджан прощупывает настроения международного сообщества – особенно, сопредседателей – стран-посредниц. Надо почерпнуть уроки из политического поведения Азербайджана, его облика, и своевременно противостоять его авантюрным идеям и программам»,- сказал советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

В ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» президент Армении Серж Саргсян выступил с речью. Серж Саргсян коснулся проводимой Арменией в нынешних геополитических условиях внешней политики, эффективного взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов, региональных проблем и вызовов в аспекте безопасности, переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и препятствующей его продвижению деструктивной политики руководства Азербайджана. Президент говорил также о принятых в ходе переговоров обязательствах в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнув, что целью берущего начало ещё в 70-х годах прошлого века Хельсинкского процесса было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе, обеспечивая солидарность народов, достойное и равноправное сосуществование, что, по оценке президента Саргсяна, сегодня также продолжает оставаться актуальным.



Президент Республики подчеркнул, что десять принципов Заключительного акта Хельсинки являются единым целым, и какой-либо из них не может отделяться или противопоставляться остальным.

Анна Гзирян