Генсек НАТО обвинил Россию в провоцировании гонки ядерных вооружений

Разработка Россией новой ракеты средней дальности может поставить мир на грань нового витка гонки ядерных вооружений. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия, модернизируя свои ядерные силы и проводя учения с ядерным оружием, рискует развязать новый виток гонки ядерных вооружений в Европе", - сказал он в интервью германскому изданию Bild.

Он ссылается на данные США, которые, по его словам, определили, что Россия разрабатывает новую ракету средней дальности, что является нарушением договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года.

Такие действия России "вызывают тревогу" у всех партнеров НАТО, заявил Столтенберг. По его словам, ни НАТО, ни Россия не заинтересованы в гонке вооружений.