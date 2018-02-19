Руководитель туристического Джермука считает укрупнение общин удачным начинанием

Руководитель общины Джермука Вардан Ованнисян считает укрупнение общин удачным начинанием – особенно, для развития туризма в окрестных деревнях. В беседе с «Арменпресс» Вардан Ованнисян сказал, что их укрупненная община – среди удавшихся.

«В результате укрупнения общин к нам присоединились села Кечут, Гндеваз, Кармрашен, Гергер. Могу сказать, что наш бюджет удвоился, и мы имеем возможность решать проблемы в общине, а для сел это стало более благоприятным, поскольку они стали частью Джермука, который считается туристическим центром»,- сказал Вардан Ованнисян,

В результате проведенной в 2016-2017 годах программы укрупнения общин, из 465 общин образовались 52 общины. В 2018-2019 годах программу укрупнения общин предполагается продолжить и завершить.