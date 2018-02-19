Дарение книг стало в Армении любимой традицией: отмечается День дарения книги

Книга – наш близкий, задушевный друг, родной и близкий. Она открывает перед нами новые горизонты, дает возможность узнать мир, трудные отношения между людьми, учит любить, мечтать, бороться. Для повышения интереса к книгочтению в день рождения великого армянского поэта Ованеса Туманяна – 19-го февраля, в Армении отмечается День дарения книги.

Этот праздник был предложен по инициативе ныне покойного председателя Союза писателей Армении Левона Ананяна в 2008 году.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» министр культуры Армении Армен Амирян сказал, что пока не решил какие книги он будет дарить, однако готовится посетить в этот день детскую библиотеку имени Хнко-Апера и принять участие в традиционной – 14-й, книжной ярмарке детской книги.

«Выберу какую-нибудь книгу для детей и прочту им сказку»,- сказал министр культуры Армении Армен Амирян.

По его словам, этот день очень важен для того, чтобы еще раз привлечь внимание к книге, писателям, издательствам. «Думаю, что с этой целью можно сделать и большее, чем дарение книг друг другу. Можно подумать и о более масштабных мероприятиях»,- сказал министр культуры Армении Армен Амирян.

Как однажды сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян, неслучаен был выбор для Дня дарения книги день рождения Туманяна. «В Закавказье не было еще Союза писателей, однако Туманян создал «Вернатун» - это было само по себе союзом писателей»,- сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян. Дарение книг стало в Армении любимой традицией

По решению правительства Армении, Министерство культуры Армении и Союз писателей Армении ежегодно в День дарения книги раздают изданные по госзаказу и нераспроданные книги библиотекам областей и общин, а также библиотекам в Арцахе и Джавахке.