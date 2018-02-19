МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:15 19-го февраля на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги.

19-го февраля ночью и утром в горных районах ожидается время от времени мокрый снег, в предгорьях и долинах - дождь. 20-23-го февраля осадков не ожидается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, закрыт перевал Варденяц.

В Арарате, Котайке, Талине, Гаваре, Варденисе, Мегри – в горах идет снег. Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на утро 19-го февраля дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.