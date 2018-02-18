Правильный ответ, верные акценты: Вагаршак Арутюнян – о выступлении президента Армении в Мюнхене

Находящийся в Федеративной Республике Германия по приглашению председателя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Вольфганга Ишингера, Президент Серж Саргсян принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе обсуждения по теме «Внутри или вне: страны между Россией и Европой» Президент Республики выступил с речью.

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян оценил речь президента Армении как правильный ответ с верными акцентами. По мнению Арутюняна, звучащие в последнее время из Азербайджана заявления нашли лотражение не только в акцентах речи Сержа Саргсяна, но и в его ответах на заданные вопросы.

Затем, по мнению Арутюняна, важно было и то, что в условиях молчания Европы звучащие из Азербайджана нелепости могут иметь серьезные последствия.

Серж Саргсян коснулся проводимой Арменией в нынешних геополитических условиях внешней политики, эффективного взаимодействия Армении с ЕАЭС и ЕС в рамках интеграционных процессов, региональных проблем и вызовов в аспекте безопасности, переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ и препятствующей его продвижению деструктивной политики руководства Азербайджана. Президент говорил также о принятых в ходе переговоров обязательствах в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подчеркнув, что ещё целью берущего начало ещё в 70-х годах прошлого века Хельсинкского процесса было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе, обеспечивая солидарность народов, достойное и равноправное сосуществование, что, по оценке Президента Саргсяна, сегодня также продолжает оставаться актуальным.



Президент Республики Подчеркнул, что десять принципов Заключительного акта Хельсинки являются единым целым, и какой-либо из них не может отделяться или противопоставляться остальным.

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу выразить благодарность господину Ишингеру за приглашение принять участие в конференции. Приветствую всех участников этого обсуждения. Подобные мероприятия способствуют обмену мнениями и подходами в открытой и непосредственной обстановке.

Как говорят, география – это судьба, но, думаю, она также биография. Мы это знаем по собственному опыту. В результате пройденного нами пути мы пришли к тому выводу, что геополитическая конкуренция не приводит ни к чему хорошему. Следовательно, не пострадать от подобной конкуренции уже означает победить. Этот опыт истории заложен в основу нашей политики.

В то же время я уверен, что для Армении и очень многих других стран оказаться на перекрёстке интересов крупных геополитических центров, - и вызов, и возможность. Когда эти центры находятся в противостоянии, интересы малых государств, подчас, игнорируются. Следовательно, наша задача всегда превращать вызовы в возможности посредством сопоставления сотрудничества и интересов.

В 70-ых годах прошлого века стартовал Хельсинкский процесс, целью которого было укрепление в Европе безопасности и сотрудничества. Думаю, что он был обещанием согласия, достойного и равноправного сосуществования – это и сегодня продолжает оставаться актуальным.

Обязательства, принятые в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, должны в самом деле жить от Ванкувера до Владивостока. Десять принципов заключительного пакета Хельсинки являются одним единым целым. Ни одно из них не должно отделяться или противопоставляться другим.

То же самое можно сказать также обо всех обязательствах, принятых в результате переговоров в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В регионе ОБСЕ должно царить равноправие и дух сотрудничества. Только таким образом возможно укрепить утверждённую в Хельсинки концепцию всеобъемлющей и неделимой безопасности.

Уважаемые дамы и господа,



Вопиющим попранием духа Хельсинки является позиция Азербайджана по проблеме Нагорного Карабаха. Это особенно очевидно в стартовавший в соседней стране предвыборный период. Президент Алиев предъявляет ни больше, ни меньше как территориальные претензии в отношении столицы Армении Еревана, называя её исторической азербайджанской территорией. Бред, конечно, но в условиях молчания Европы такие недоразумения могут иметь очень серьёзные последствия.

Проблема Нагорного Карабаха должна решиться как можно быстрее, мирным путём. В этом вопросе нам содействуют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Президенты Российской Федерации, Франции и Соединённых Штатов Америки. В основе ведущегося ими мирного процесса заложены три принципа международного права: неприменение силы и угрозы силой, равноправия народов и права на самоопределение и территориально целостности. Европейский союз в свою очередь многократно подтверждал, что поддерживает усилия и предложения сопредседателей.

Усилия, направленные на разрешение Нагорно-Карабахской проблемы, могут служить примером того, как Россия, ЕС и США могут позитивно сопоставлять свои позиции во имя международного мира и безопасности. Наше желание, чтобы подобные общности проявлялись наиболее часто.

Это особенно важно, учитывая, что сегодня в разных уголках мира всё более углубляются конфликты. Нас беспокоят стремительные изменения, которые происходят на Ближнем Востоке и в других местах, которые, к сожалению, сопровождаются нескончаемыми войнами. Нас беспокоят неудачи и крушения государств в отдельных странах. Для противостояния этому нужно думать о всеобъемлющей и неделимой безопасности. Вот единственный возможный и реалистичный путь преодоления существующего кризиса.

Дамы и господа,

Армения всегда была сторонницей открытого сотрудничества, уважения интересов других и, по возможности, их сопоставления. Мы старались не ставить наших партнёров перед выбором, а где возможно, создавать атмосферу позитивного сотрудничества. Могу сказать, что все наши коллеги, по большому счёту, всегда поддерживали эту нашу политику и сделанные в её результате шаги.

Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с чётким осознанием, что он будет наилучшим образом служить развитию нашей экономики, будущему нашей страны. Зафиксированные с момента вступления результаты укрепляют уверенность в принятом нами пути. В то же время, это совершенно не препятствует нашему сотрудничеству с Европейским союзом, в особенности в сфере институциональных реформ и модернизации.

Наше сотрудничество с Евросоюзом поднялось на новый уровень Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. Сейчас важно, чтобы процесс ратификации этого документа шёл с должной скоростью.

Модернизация – постоянный процесс, который даёт нам возможность двигаться в ногу со временем. Мы будем постоянно стремиться сотрудничать со всеми теми силами, которые уже достигли больших успехов и могут способствовать развитию нашей страны. Отмеченная политика упрощает взаимодействие Армении как с ЕАЭС, так и с ЕС. Это также возможность для всех тех, кто желает посредством Армении расширять деловые связи с этими двумя интеграционными структурами.

Мы сейчас ведём переговоры со всеми заинтересованными странами, чтобы сформировать новый транзитный коридор от Чёрного моря до Персидского залива. Мы надеемся, что в случае успеха список бенефициаров этого будет более широким, чем участвующие на переговорном этапе страны. Думаю, сотрудничество стран-членов ЕС и ЕАЭС, как в двусторонних, так и в многосторонних рамках соответствует нашим общим интересам и экономическому прогрессу.

Здесь хотел бы отметить ещё одно важное обстоятельство. В нашей общественности сформировалось широкое согласие по шагам, которые делаются в направлении внешней политики и экономической интеграции Армении.

Уважаемые дамы и господа,

В годы холодной войны Армения находилась на границе одного из двух противостоящих полюсов. После крушения Берлинской стены почти тридцать лет спустя Турция продолжает держать закрытой границу с Арменией. Пришло время, кажется, здесь остановиться.

Могу с уверенностью сказать, что Армения сделала всё для преодоления этой ситуации. Стартовавший по моей инициативе процесс урегулирования отношений между Арменией и Турцией мог создать новые возможности как для наших двух стран, так и для всего региона. Тем не менее, подписанные в 2009 году между Арменией и Турцией протоколы так и остались на бумаге. Турция не только не ратифицировала их, но и выдвинула не имеющие ничего общего с протоколами предварительные условия. Это было ни чем иным, чем провал исторической возможности.

Мешает ли Азербайджан Турции в вопросе установления отношений с Арменией, как нас многие пытаются убедить. Нет. Основное препятствие – отсутствие политической воли у лидеров Турции. Думаю, вы представляете, что очень и очень многие представители армянской Диаспоры были не так уж счастливы этому нашему решению. Это было естественно, поскольку они потомки тех, кто пережил геноцид и подвергся изгнанию с родины. Я объездил весь мир, встретился с нашими сёстрами и братьями из Диаспоры – община за общиной, обсудил с ними эту чрезвычайно чувствительную проблему.

Разве руководители Турции проявили подобную политическую волю, разве они каким-либо образом позаботились о подписанных ими же самими документах.

Мы не можем вечно ждать ответных шагов Турции.

По протоколам велись переговоры, исходя из существовавших условий. Если Турция хочет дождаться других условий и после этого ратифицировать протоколы, она глубоко ошибается. В новых условиях должны вестись переговоры по новому документу. Армения не говорит на языке предусловий, но и не примет со стороны кого бы то ни было выдвижение предусловий.

Уважаемые дамы и господа,

Один из величайших сынов и государственных деятелей Франции Шарль де Голь выдвинул видение единой Европы от Атлантического океана до Уральского горного хребта. Думаю, это самый правильный ответ на вопрос, поставленный в названии сегодняшнего обсуждения.

Уверен, что плоды взаимовыгодного и инклюзивного сотрудничества наилучшим образом послужат сближению и дружбе народов Европы. Армения приняла эту позицию и готова отныне и впредь вносить свой вклад в реализацию этой цели.Спасибо.