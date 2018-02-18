В Мюнхене Президент РА встретился с руководителями ряда  ведущих компаний  Баварии

В завершение визита в Германию Президент Армении Серж Саргсян 18 февраля принял участие в рабочем завтраке с председателем Торгово-промышленной палаты Баварии Эберхардом Зассе, владельцем банка «Мюнхен» Вилфридом Герлингом, исполнительным директором по производству энергии и газа компании «Сименс» Виллибальдом Майкснером и совладельцем компании «Зассе» Кристиной Зассе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата Президента РА, собеседники обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и пути их развития.

Отметив, что Германия – важный, дружественный для Армении партнер и торговый партнер номер 1 в ряду стран ЕС, Серж Саргсян с удовлетворением говорил о перманентно развивающихся межгосударственных отношениях политическом диалоге на высоком уровне, что дает возможность конвертировать существующие предпосылки в совместные экономические проекты и новые истории обоюдного успеха.

Президент РА отметил, что сегодня в Армении около 80 предприятий с участием германского капитала с успехом действуют в разных сферах экономики – горно-добывающей, легкой промышленности, электронике, IT-сфере и др. Президент назвал экономические успехи Баварии впечатляющими, отметив роль Торгово-промышленной палаты. Он также выразил надежду, что удастся наладить экономические отношения с землей Бавария, учитывая инвестиционную и торговую привлекательность Армении, обусловленную возможностями и преимуществами многовекторной внешне-экономической политики Армении.

Руководители ведущих компаний Баварии отметили, что видят широкие перспективы развития экономического сотрудничества с Арменией и предполагают нанести ознакомительный визит делегации Торгово-промышленной палаты в Армению – с целью изучения перспективных и взаимовыгодных для сотрудничества сфер.