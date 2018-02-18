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В Мюнхене Президент РА встретился с руководителями ряда  ведущих компаний  Баварии


В завершение  визита  в  Германию Президент Армении Серж Саргсян 18 февраля принял участие  в  рабочем завтраке с председателем Торгово-промышленной палаты  Баварии Эберхардом Зассе, владельцем банка «Мюнхен» Вилфридом Герлингом, исполнительным директором по производству энергии и газа компании «Сименс» Виллибальдом Майкснером и совладельцем компании «Зассе» Кристиной  Зассе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Аппарата Президента РА, собеседники обсудили нынешнее состояние  двусторонних отношений и пути их развития.    

Отметив, что Германия – важный, дружественный  для  Армении партнер и торговый партнер номер 1 в ряду  стран ЕС, Серж Саргсян с удовлетворением говорил о перманентно развивающихся межгосударственных отношениях политическом диалоге на  высоком уровне, что дает возможность конвертировать существующие  предпосылки в совместные экономические проекты  и новые  истории обоюдного успеха.  

Президент РА  отметил, что сегодня  в  Армении около 80 предприятий с участием германского капитала с успехом действуют в разных сферах экономики – горно-добывающей, легкой промышленности, электронике, IT-сфере и др. Президент назвал экономические успехи  Баварии впечатляющими, отметив  роль Торгово-промышленной палаты.  Он  также  выразил  надежду, что удастся наладить экономические  отношения  с землей Бавария, учитывая инвестиционную и торговую привлекательность Армении, обусловленную возможностями и преимуществами многовекторной внешне-экономической  политики Армении.

Руководители  ведущих компаний  Баварии отметили, что видят широкие перспективы развития экономического сотрудничества  с Арменией и предполагают нанести ознакомительный  визит делегации Торгово-промышленной палаты в Армению – с целью изучения перспективных и взаимовыгодных для  сотрудничества сфер.




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