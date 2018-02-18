Политолог выделил основные  акценты  в  мюнхенской  речи Президента  Армении

Важным акцентом в мюнхенской речи Президента Армении было то, что Армения смогла успешно сотрудничать с ЕС, будучи членом ЕАЭС.

В беседе с Арменпресс политолог Александр Маркаров отметил, что Армении удалось успешно сотрудничать с двумя мировыми полюсами – при том, что между ними есть определенные противоречия.

«В этом смысле важно утверждение, что Армения подала пример того, как можно сопоставить два направления и не только использовать это в своих политических и экономических интересах, но и нисколько не противопоставлять их», - сказал Маркаров.

Он отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности в последнее время стала той площадкой, где представители разных стран не только выдвигают собственные приоритеты по безопасности, но и определяют те направления, в рамках которых могут проводить свою политику. В данном случае, обратив внимание на озвученные президентом РА вопросы и данные на них ответы, мы можем отметить те вопросы, которые являются приоритетными для безопасности Армении.

«Понятно, что кроме безопасности, акцентировались и приоритеты внешней политики, в частности те, которые касаются возможного участия Армении в европейских интеграционных процессах», - сказал политолог.

А.Маркаров считает важным и то обстоятельство, что без реалистичного подхода Азербайджана невозможно достичь урегулирования карабахской проблемы.

«Было отмечено, что Армения готова сесть за стол переговоров – только в рамках разумных подходов, без нереалистичных подходов Азербайджана, у которого проблемы с восприятием действительности», - сказал он.

Важным моментом Маркаров считает и обращение к проблеме Турции, позиция руководства которой довела до того, что у этой страны проблемы почти со всеми соседями, и Армения – отнюдь не исключение.

«Было четко сказано: за последние 10 лет Турция не смогла проявить политическую волю и ратифицировать Цюрихские протоколы. Это лишнее подтверждение тому, что невозможно проводить политику по принципу предусловий», - сказал Александр Маркаров.

По словам политолога, проявив добрую волю и преодолев нелегкий путь, Армения предложила Турции то, на что та не смогла дать правильный ответ.

В своей речи Серж Саргсян обратился к внешней политике Армении в нынешних геополитических условиях, к эффективному сотрудничеству Армении с ЕС и ЕАЭС в рамках интеграционных процессов, к региональным проблемам и вызовам в свете безопасности, и в этом контексте – к переговорному процессу относительно карабахского урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ и деструктивной политике руководства Азербайджана, препятствующей этому процессу.

Президент говорил также о взятых обязательствах в рамках ОБСЕ, подчеркнув, что целью Хельсинкского процесса, начавшегося еще в 70-х годах прошлого века, было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе – ради обеспечения мира, достойной жизни и равноправия народов, что и сегодня не потеряло своей актуальности.