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Политолог выделил основные  акценты  в  мюнхенской  речи Президента  Армении


Важным  акцентом в мюнхенской  речи Президента  Армении было то, что Армения смогла  успешно сотрудничать с ЕС, будучи членом ЕАЭС.

В беседе  с Арменпресс  политолог Александр Маркаров отметил, что Армении удалось успешно сотрудничать с двумя мировыми полюсами – при том, что между ними есть определенные  противоречия.

«В этом смысле важно утверждение, что Армения  подала пример того, как  можно сопоставить два  направления  и не только использовать это в своих политических и экономических интересах, но и нисколько не противопоставлять их», - сказал Маркаров. 

Он  отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности в  последнее время стала той  площадкой, где  представители разных стран не только выдвигают собственные приоритеты  по безопасности, но и определяют те  направления, в рамках которых могут проводить свою политику. В данном случае, обратив  внимание  на  озвученные президентом РА  вопросы  и данные  на них ответы, мы  можем отметить те  вопросы, которые являются приоритетными для безопасности Армении.

«Понятно, что кроме  безопасности, акцентировались и приоритеты  внешней  политики, в частности те, которые  касаются возможного участия  Армении в европейских интеграционных процессах», - сказал политолог.

А.Маркаров считает важным и то обстоятельство, что без реалистичного подхода  Азербайджана невозможно достичь урегулирования  карабахской  проблемы.

«Было отмечено, что Армения  готова сесть за стол переговоров – только в  рамках разумных подходов, без нереалистичных подходов  Азербайджана, у которого проблемы с восприятием действительности», - сказал он.

Важным моментом Маркаров считает и обращение к  проблеме  Турции, позиция руководства которой довела до того, что у этой  страны  проблемы почти со всеми соседями, и Армения – отнюдь не  исключение.

«Было четко сказано: за последние  10 лет Турция  не  смогла проявить политическую волю и ратифицировать Цюрихские  протоколы. Это лишнее подтверждение  тому, что невозможно проводить политику по принципу  предусловий», - сказал Александр Маркаров.

По словам политолога, проявив добрую волю и преодолев нелегкий  путь, Армения предложила Турции то, на что та  не  смогла дать правильный ответ.

В своей речи Серж Саргсян обратился к внешней политике  Армении в нынешних геополитических условиях, к эффективному  сотрудничеству Армении с ЕС и ЕАЭС  в рамках интеграционных процессов, к региональным проблемам и вызовам в  свете безопасности, и в  этом контексте – к переговорному процессу относительно  карабахского урегулирования при посредничестве  Минской группы  ОБСЕ и деструктивной политике  руководства Азербайджана, препятствующей этому  процессу.

Президент говорил также о взятых обязательствах в  рамках ОБСЕ, подчеркнув, что целью Хельсинкского процесса, начавшегося  еще в  70-х годах прошлого века, было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе – ради обеспечения мира, достойной жизни и равноправия народов, что и сегодня  не  потеряло своей актуальности.




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