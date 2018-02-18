Глава МИД Ирана заявил, что республика не стремится к гегемонии в Персидском заливе

Тегеран выступает за укрепление безопасности в Персидском заливе и не стремится к гегемонии в этом регионе. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран верит в то, что безопасность в регионе Персидского залива требует новой архитектуры, мы должны работать над укреплением региона, а не просто поддерживать тех, кто сильнее. Мы не хотим стать гегемоном. Эпоха гегемонов уже закончилась", - сказал он.

По словам Зарифа, "необходимо уважать интересы всех сторон в регионе, это является предпосылкой для стабильности". "Надо начать диалог, а не создавать впечатление о наличии кризиса", - отметил Зариф.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, также министр сообщил, что страны Персидского залива должны принять меры по укреплению доверия, которые затем могут привести к заключению соглашения о ненападении.

"Мы понимаем, что нам нужны меры по укреплению доверия в регионе - от совместных военных визитов до уведомления о проведении военных учений, от мер транспарентности в области вооружений и закупки оружия до сокращения военных расходов", - сказал он. "Все это может в итоге привести, и я надеюсь, что это произойдет в не очень отдаленной перспективе, к региональному соглашению о ненападении", - отметил Зариф.

"Мы можем начать с более простых вопросов - это туризм, совместные инвестиции или даже совместные целевые группы, например, по обеспечению ядерной безопасности, включая вопросы загрязнения окружающей среды. Это может включать устранение последствий катастроф", - считает он. "Я призываю своих коллег в регионе Персидского залива присоединиться к Ирану в реализации этого предложения", - сообщил глава МИД.

Зариф считает, что коллективные усилия необходимы для достижения мира в регионе Персидского залива, иначе ситуация перерастет в хаос во всем мире.

"Хочу подчеркнуть, что, если не будет коллективных усилий по миру в Персидском заливе, то может начаться хаос и того хуже. Этот хаос во взаимосвязанном мире очень быстро перерастет в хаос во всем мире", - сказал Зариф.

Договор по иранскому атому

Соглашение по иранскому атому является примером воплощения системы коллективной безопасности.

Для каждой страны, считает Зариф, "вопросы безопасности индивидуальны". По словам главы иранского МИД, "необходимо быть реалистичными и принимать различия, имеющиеся у каждого государства".

"Но мы можем добиться общих целей посредством системы коллективной безопасности", - уточнил министр. По мнению Зарифа, позитивным примером использования системы коллективной безопасности "является международное соглашение по атомной программе Ирана".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Выход США из соглашения по иранской программе

Иран серьезно ответит, если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Это заблуждение (что Иран ничего не предпримет на возможный выход США из соглашения по иранской ядерной программе - прим. ТАСС). Израиль пытался всячески препятствовать соглашению, а после того, как сделка была заключена, мешает ее реализации, - сказал Зариф. - Если интересы Ирана на будут обеспечены, то мы ответим серьезным образом. Этот ответ вызовет сожаление у тех, кто совершает данную ошибку".

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