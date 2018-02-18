В Мюнхене президент РА направил четкий посыл, что Турция и Азербайджан представляют собой угрозу для  региона – Шармазанов

Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов выделил основные акценты в мюнхенской речи президента Сержа Саргсяна. В беседе с Арменпресс он подчеркнул, что речь президента была речью истинного радетеля региональной безопасности и мира.

«Президент направил несколько четких месседжей. Первый: Армения - поборник мира, мы делали и делаем все, чтобы в нашем регионе не было разграничительных линий. Президент сделал весьма недвусмысленные комментарии и армяно-турецких отношений и проблем с Азербайджаном. Он четко сказал, что из-за политического руководства Турции у нас сегодня есть закрытые границы. Даже через 30 лет после падения берлинской стены в Европе существуют закрытые границы. Эта проблема не может оставаться вечно. Турция должна перестать говорить предусловиями и должна ратифицировать Цюрихские протоколы. Президент отметил также, что Турция представляет собой угрозу для всего региона», - сказал Шармазанов

Он посчитал одним из важнейших месседжей заявление Алиева о «возвращении» Еревана. Это бред, но при молчании международных структур и отсутствии отклика ответственных за международную безопасность этот абсурд может стать очень опасным.

«Я в своих выступлениях неизменно повторял, что безнаказанность порождает новые трагедии, а действия Алиева сравнивал с действиями Гитлера в 30-х годах прошлого века», - сказал Шармазанов.

Важным моментом он посчитал и ответ Сержа Саргсяна на бредовые заявления Алиева, отметившего, что армянский народ как минимум 5 тысяч лет живет на своей земле, и такие заявления просто смешны.

«Президент в своей речи привлек внимание к региональным проблемам, утверждая, что в регионе две угрозы – Турция и Азербайджан. Турция окрыляет Азербайджан, безоговорочно поддерживая ее позицию агрессивную политику против народа НКР», - сказал вице-спикер.

Шармазанов отметил, что президент особо подчеркнул: народ Карабаха вел правовую, законную борьбу за независимость, на что Азербайджан ответил войной.

«Президент подчеркнул необходимость применения права на самоопределение, отметив, что десять принципов Хельсинкского заключительного акта – это единый документ, и ни одно положение не может быть вырвано из него», - сказал он.

В речи президента четко сказано, что в своих отношениях с ЕС и с ЕАЭС Армения всегда была честна с партнерами, и лучшее тому доказательство – ее членство в одной организации и хорошие отношения с другой.

Шармазанов отметил также слова президента о том, что никто не в силах свернуть Армению с избранного ею пути, что она 5 тысячелетий живет на этой территории.

«За это время создавались и разрушались империи, но армянский народ стойко пережил все времена на своей родной земле».

В своей речи Серж Саргсян обратился к внешней политике Армении в нынешних геополитических условиях, к эффективному сотрудничеству Армении с ЕС и ЕАЭС в рамках интеграционных процессов, к региональным проблемам и вызовам в свете безопасности, и в этом контексте – к переговорному процессу относительно карабахского урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ и деструктивной политике руководства Азербайджана, препятствующей этому процессу.

Президент говорил также о взятых обязательствах в рамках ОБСЕ, подчеркнув, что целью Хельсинкского процесса, начавшегося еще в 70-х годах прошлого века, было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе – ради обеспечения мира, достойной жизни и равноправия народов, что и сегодня не потеряло своей актуальности.