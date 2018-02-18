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В Мюнхене президент РА направил четкий посыл, что Турция и Азербайджан представляют собой угрозу для  региона – Шармазанов


Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов выделил основные акценты в мюнхенской речи президента  Сержа Саргсяна. В беседе с Арменпресс он подчеркнул, что речь президента была речью истинного радетеля региональной безопасности и мира. 

«Президент направил несколько четких  месседжей. Первый: Армения - поборник  мира, мы  делали и делаем все, чтобы в нашем регионе  не  было разграничительных линий. Президент сделал весьма  недвусмысленные  комментарии и армяно-турецких отношений и проблем с Азербайджаном. Он четко сказал, что из-за политического руководства Турции у нас сегодня  есть закрытые  границы. Даже через 30 лет после падения берлинской  стены в  Европе  существуют закрытые  границы. Эта  проблема  не  может оставаться вечно. Турция  должна перестать говорить предусловиями и должна ратифицировать Цюрихские протоколы. Президент отметил также, что Турция представляет собой  угрозу для  всего региона», - сказал Шармазанов

Он посчитал одним из важнейших месседжей заявление  Алиева о «возвращении» Еревана. Это бред, но при молчании международных структур и отсутствии отклика ответственных за международную безопасность этот абсурд может стать очень опасным.

«Я в своих выступлениях неизменно повторял, что безнаказанность порождает новые  трагедии, а действия  Алиева сравнивал с действиями Гитлера в 30-х годах прошлого века», - сказал Шармазанов. 

Важным моментом он посчитал и ответ Сержа Саргсяна  на  бредовые  заявления  Алиева, отметившего, что армянский  народ как  минимум 5 тысяч лет живет на своей  земле, и такие  заявления  просто смешны.

«Президент в  своей  речи привлек  внимание к региональным проблемам, утверждая, что в регионе две угрозы – Турция и Азербайджан. Турция окрыляет Азербайджан, безоговорочно поддерживая ее позицию агрессивную политику против  народа НКР», - сказал вице-спикер. 

Шармазанов  отметил, что президент особо подчеркнул: народ Карабаха вел правовую, законную борьбу  за независимость, на что Азербайджан ответил войной.

«Президент подчеркнул необходимость применения  права на самоопределение, отметив, что десять принципов Хельсинкского заключительного акта – это единый  документ, и ни одно положение не может быть вырвано из него», - сказал он.

В речи президента четко сказано, что в своих  отношениях с ЕС  и с ЕАЭС Армения всегда была честна с партнерами, и лучшее тому  доказательство – ее членство в одной  организации и хорошие  отношения  с  другой.

Шармазанов отметил также  слова  президента  о том, что никто не  в силах свернуть Армению с  избранного ею пути, что она 5 тысячелетий живет на  этой  территории.

«За это время создавались и разрушались империи, но армянский  народ стойко пережил все  времена  на  своей родной  земле».

В своей речи Серж Саргсян обратился к внешней политике  Армении в нынешних геополитических условиях, к эффективному  сотрудничеству Армении с ЕС и ЕАЭС  в рамках интеграционных процессов, к региональным проблемам и вызовам в  свете безопасности, и в  этом контексте – к переговорному процессу относительно  карабахского урегулирования при посредничестве  Минской группы  ОБСЕ и деструктивной политике  руководства Азербайджана, препятствующей этому  процессу.

Президент говорил также о взятых обязательствах в  рамках ОБСЕ, подчеркнув, что целью Хельсинкского процесса, начавшегося  еще в  70-х годах прошлого века, было укрепление безопасности и сотрудничества в Европе – ради обеспечения мира, достойной жизни и равноправия народов, что и сегодня  не  потеряло своей актуальности.




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