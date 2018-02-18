Президент Армении направил телеграмму  соболезнования президенту  Ирана Хасану  Роухани

Президент Армении Серж Саргсян 18 февраля направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани по случаю крушения самолета, совершавшего рейс Тегеран-Ясудж, что стало причиной многочисленных жертв.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Серж Саргсян выразил глубокое соболезнование и поддержку дружескому народу Ирана, высказав слова утешения семьям погибших, их родным и близким.