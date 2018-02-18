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Президент Армении направил телеграмму  соболезнования президенту  Ирана Хасану  Роухани


Президент Армении Серж Саргсян 18 февраля направил телеграмму  соболезнования президенту  Ирана Хасану Роухани по случаю крушения самолета, совершавшего рейс Тегеран-Ясудж, что стало причиной многочисленных жертв.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Серж Саргсян выразил глубокое  соболезнование и поддержку дружескому  народу  Ирана, высказав слова утешения семьям погибших, их родным и близким.




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