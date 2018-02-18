Точный ответ, в точном месте – Давид Бабаян о выступлении президента  РА  в  Мюнхене

Точный ответ, в точном месте. Так охарактеризовал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян выступление Серж Саргсян в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя акценты в речи президента, касающиеся последних заявлений, прозвучавших из Азербайджана, и политики этой страны.

«Проводимая Азербайджаном политика – это терроризм, нацизм. Она таит в себе угрозу всему цивилизованному человечеству. Азербайджан считает армянство своим врагом и стремится уничтожить и армянский народ, и армянскую государственность. Учитывая важное геополитическое положение чувствительную ситуацию в регионе, любой военный конфликт волей-неволей вовлечет сверхдержавы и региональные государства. Это серьезный вызов международной безопасности. Так что необходимо неизменно подчеркивать подобную политику Азербайджана», - в беседе с Арменпресс сказал Давид Бабаян.

По его словам, сейчас говорят о том, почему не удается разрешить. Факты говорят об одном препятствии: фашистская политика Азербайджана.

«Если эта страна руководствуется такой политикой, то невозможно ожидать от нее какого-либо нормального или конструктивного шага. Для сохранения стабильности и мира в регионе и урегулирования всех проблем нужно, чтобы Азербайджан стал демократическим, чтобы он отказался от нацизма. Но поскольку этого нет, ожидать чего-то позитивного не приходится. И об этом нужно говорить, говорить всюду», - сказал он.

Бабаян отметил тот акцент в реи президента Армении, что усилия по карабахскому урегулированию могут стать примером, как Россия, ЕС и США могут успешно сопоставить свои подходы ради мира и безопасности на земле.

«В настоящее время мы наблюдаем некоторые сложности в отношениях РФ-США. Такого, пожалуй, не было и во времена холодной войны. Можно сказать, единственная площадка, где они сотрудничают – это урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Здесь у них единое видение проблемы, здесь они сотрудничают как партнеры. Возможно, эта площадка станет отправной точкой для урегулирования отношений мировых держав. Обе эти державы – важные для нас партнеры. В этих странах сконцентрирована преобладающая часть армянской диаспоры. Так что для нас выгоднее было бы, если б у них наладились нормальные, стабильные взаимоотношения».

Президент Армении Серж Саргсян 17 февраля выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своей речи в Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие вопросы внешней политики и безопасности Армении.