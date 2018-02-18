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Точный ответ, в точном месте – Давид Бабаян о выступлении президента  РА  в  Мюнхене


Точный ответ, в точном месте. Так охарактеризовал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян выступление Серж Саргсян  в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя акценты в речи президента, касающиеся последних заявлений, прозвучавших из Азербайджана, и политики этой  страны. 

«Проводимая Азербайджаном политика – это терроризм, нацизм. Она таит в  себе угрозу всему  цивилизованному  человечеству. Азербайджан считает армянство  своим врагом и стремится уничтожить и армянский народ, и армянскую государственность. Учитывая важное геополитическое  положение чувствительную ситуацию в регионе, любой  военный конфликт волей-неволей  вовлечет сверхдержавы и региональные государства. Это серьезный вызов международной  безопасности. Так что необходимо неизменно подчеркивать подобную политику Азербайджана», - в  беседе с Арменпресс сказал Давид Бабаян.

По его словам, сейчас говорят о том, почему  не удается разрешить. Факты говорят об одном препятствии:  фашистская политика Азербайджана.

«Если эта  страна руководствуется такой  политикой, то невозможно ожидать от нее какого-либо нормального или конструктивного шага. Для сохранения стабильности и мира  в регионе и урегулирования  всех проблем нужно, чтобы  Азербайджан стал демократическим, чтобы он отказался от нацизма. Но поскольку  этого нет, ожидать чего-то позитивного не приходится. И об этом нужно говорить, говорить всюду», - сказал он.

Бабаян отметил тот акцент в реи президента Армении, что усилия по карабахскому  урегулированию могут стать примером, как Россия, ЕС и США могут успешно сопоставить свои подходы ради мира и безопасности  на земле.  

«В настоящее время мы  наблюдаем некоторые сложности в  отношениях РФ-США. Такого, пожалуй, не было и во времена  холодной  войны. Можно сказать, единственная площадка, где  они сотрудничают – это урегулирование  азербайджано-карабахского конфликта. Здесь у них единое видение проблемы, здесь они сотрудничают как  партнеры. Возможно, эта  площадка станет отправной  точкой  для  урегулирования отношений  мировых держав. Обе эти державы – важные для  нас партнеры. В этих странах сконцентрирована преобладающая часть армянской  диаспоры. Так что для  нас выгоднее было бы, если б у них наладились нормальные, стабильные взаимоотношения».

Президент Армении Серж  Саргсян 17 февраля выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своей  речи в  Мюнхене президент Саргсян акцентировал важнейшие  вопросы внешней политики и безопасности Армении.




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