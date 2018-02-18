В Армении 20-23 февраля  ожидается погода без осадков

В Армении 18 февраля днем, 19 февраля ночью и утром, на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки: в горных районах в виде мокрого снега, в предгорьях и долинах – в виде дождя. 20-23 февраля ожидается погода без осадков/

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

20 февраля ночью температура воздуха понизится на 3-4 градуса, днем на столько же повысится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 18 февраля днем, 19 февраля ночью и утром время от времени ожидаются дожди.