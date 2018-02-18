Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

В Армении 20-23 февраля  ожидается погода без осадков


В Армении 18  февраля днем, 19 февраля ночью и утром,  на значительной территории республики  время от времени ожидаются осадки: в горных районах в виде мокрого снега, в предгорьях и долинах – в виде дождя. 20-23 февраля ожидается погода без осадков/

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.  

20 февраля ночью температура  воздуха понизится на 3-4 градуса, днем на  столько же  повысится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   МЧС РА, в Ереване  18  февраля днем, 19 февраля ночью и утром  время  от времени ожидаются дожди.

 




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