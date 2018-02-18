Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Министры  ИД Армении и Ирана обсудили вопросы взаимодействия  на международных площадках


Министр ИД РА Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене в  составе  делегации воглаве  с президентом РА, 18 февраля встретился  со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата МИД  РА, добавив:

«Эдвард Налбандян и Мохаммад  Зариф с удовлетворением отметили, что встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Ереване, Тегеране и на международных площадках происходят часто, что позволяет следить за ходом выполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также наметить новые  программы взаимодействия. 

На встрече  обсуждался широкий спектр вопросов двусторонней  повестки, а также вопросов, касающихся инфраструктурных проектов. В этом контексте  стороны  высоко оценили деятельность армяно-иранской  межправительственной  комиссии, очередное  заседание  которой намечено провести в ближайшие  дни в Ереване.

Министры ИД Армении и Ирана обсудили вопросы взаимодействия  на международных площадках.

Эдвард Налбандян и Мохаммад  Зариф обменялись мыслями относительно ряда злободневных проблем регионального и международного характера».




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации