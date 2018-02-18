Министр ИД РА Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене в составе делегации воглаве с президентом РА, 18 февраля встретился со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, добавив:

«Эдвард Налбандян и Мохаммад Зариф с удовлетворением отметили, что встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран в Ереване, Тегеране и на международных площадках происходят часто, что позволяет следить за ходом выполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также наметить новые программы взаимодействия.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов двусторонней повестки, а также вопросов, касающихся инфраструктурных проектов. В этом контексте стороны высоко оценили деятельность армяно-иранской межправительственной комиссии, очередное заседание которой намечено провести в ближайшие дни в Ереване.

Министры ИД Армении и Ирана обсудили вопросы взаимодействия на международных площадках.

Эдвард Налбандян и Мохаммад Зариф обменялись мыслями относительно ряда злободневных проблем регионального и международного характера».