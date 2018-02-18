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В Мармарашене сгорела крыша гаража


18 февраля в 05:50 часов  в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе  Мармарашен (Араратская область) в гараже по адресу 2-й пер. Араратского шоссе вспыхнул огонь.

На место выехал боевой  расчет.

Огонь был купирован в  06:36 часов, потушен – в  07:30.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сгорел деревянные  детали гаражной  крыши (около 30 кв/м).

 




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