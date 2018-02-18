В Мармарашене сгорела крыша гаража

18 февраля в 05:50 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Мармарашен (Араратская область) в гараже по адресу 2-й пер. Араратского шоссе вспыхнул огонь.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 06:36 часов, потушен – в 07:30.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорел деревянные детали гаражной крыши (около 30 кв/м).