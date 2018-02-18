Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

На некоторых дорогах республики снегопад и туман – дорога Степанцминда-Ларс  открыта


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 18 февраля на дорогах Севана, Чамбарака, Артика, Мартуни, Ташира, Вайка, Гориса, Сисиана, Капана, Мегри и поворотах Тигранашена снегопад.

На дорогах Дилижана и  Мегри  туман, видимость 40-60 метров.

Проводится обработка дорожного полотна песком и солью.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, по данным на 10:30 часов 18 февраля, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации