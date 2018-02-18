На некоторых дорогах республики снегопад и туман – дорога Степанцминда-Ларс  открыта

Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 18 февраля на дорогах Севана, Чамбарака, Артика, Мартуни, Ташира, Вайка, Гориса, Сисиана, Капана, Мегри и поворотах Тигранашена снегопад.

На дорогах Дилижана и Мегри туман, видимость 40-60 метров.

Проводится обработка дорожного полотна песком и солью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, по данным на 10:30 часов 18 февраля, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.