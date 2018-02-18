Норвежцы увеличивают количество золотых медалей – Пхёнчхан-2018

Норвежцы приближаются к сборной Германии по количеству медалей в неофициальном зачете.

Как передает Арменпресс, после очередного дня соревнований у Германии все те же 9 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых (всего 17). Норвежцы же увеличили свою «добычу», и теперь у них 8 золотых медалей, 9 серебряных и 7 бронзовых (всего 24). На третьем месте Нидерланды - 6 золотых медалей, 5 серебряных и 2 бронзовых (всего 13).

В течение 16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников - 2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая - команда США (242 спортсмена). Южная Корея второй раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в 1988г. торжественное закрытие ОИ-2018 состоится 25 февраля.