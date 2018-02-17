И ЕС, и Россия отмечают преимущества внешней политики Армении

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности опыт Армении по сотрудничеству с Евросоюзом и членству в ЕАЭС назвали образцовым. Представители и ЕС, и России отметили преимущества внешней политики Армении.

Как передает Арменпресс, в ходе саммита председатель Совфеда РФ по международным вопросам Константин Косачев подчеркнул, что членство в ЕАЭС подписание Соглашения по сотрудничеству с Евросоюзом – это прекрасный пример того, как можно решать проблемы.

«Это прекрасный пример. И вообще это первый такой опыт», - сказал Косачев. Он подчеркнул, что восхищаются Арменией, которая сумела отметить такой прогресс – не создавая при этом проблем ни для себя, ни в плане сотрудничества с ЕАЭС и ЕС. Косачев подчеркнул, что ЕАЭС – структура молодая, она развивается и создает широкие возможности для стран-членов. Он подчеркнул, что был бы счастлив видеть более широкое взаимодействие между ЕАЭС и ЕС. Комиссар ЕС по политике добрососедства и расширения Йоханнес Хан отметил, что опыт Армении – хороший пример и что нужно согласовать пути сотрудничества, если страна заключила соглашение о сотрудничестве с другой международной структурой.

«Следовательно, не все возможно. Мы должны учитывать и соглашения других партнеров. Так что соглашение РА-ЕС своим содержанием отличается от соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле. Это все следует проанализировать. Нам потребовалось 2 года, чтобы уточнить направления, по которым мы можем сотрудничать», - сказал Хан, отметив, что они хотели бы сотрудничать с ЕАЭС. По его словам, живя в многополярном мире, они хотят сотрудничать со всеми.