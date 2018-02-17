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И ЕС, и Россия отмечают преимущества внешней политики Армении


В ходе  Мюнхенской конференции по безопасности опыт Армении по сотрудничеству с  Евросоюзом и членству в ЕАЭС назвали образцовым.  Представители и ЕС, и России отметили преимущества внешней политики Армении.

Как передает Арменпресс, в  ходе  саммита председатель Совфеда РФ  по международным вопросам Константин Косачев подчеркнул, что  членство в ЕАЭС подписание Соглашения по сотрудничеству с  Евросоюзом – это прекрасный пример того, как можно решать проблемы.  

«Это прекрасный пример. И вообще это первый такой  опыт», - сказал Косачев. Он подчеркнул, что восхищаются Арменией, которая сумела отметить такой прогресс – не  создавая при этом проблем ни для  себя, ни  в плане сотрудничества с ЕАЭС и ЕС. Косачев подчеркнул, что ЕАЭС – структура молодая, она  развивается и создает широкие  возможности для  стран-членов. Он подчеркнул, что был бы  счастлив  видеть более широкое  взаимодействие  между  ЕАЭС и ЕС. Комиссар ЕС по политике добрососедства и расширения Йоханнес Хан отметил, что опыт Армении – хороший  пример и что нужно согласовать пути сотрудничества, если страна заключила соглашение о сотрудничестве  с другой  международной  структурой.  

«Следовательно, не  все  возможно. Мы  должны учитывать  и соглашения других партнеров. Так что соглашение  РА-ЕС своим содержанием отличается от соглашения  о свободной  и всеобъемлющей  торговле. Это все  следует проанализировать. Нам потребовалось 2  года, чтобы  уточнить направления, по которым мы  можем сотрудничать», - сказал Хан, отметив, что они хотели бы  сотрудничать с ЕАЭС.  По его словам, живя в многополярном мире, они хотят сотрудничать со всеми.

 




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