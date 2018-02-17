Сурен Караян принял делегацию МИД Японии

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 16 февраля принял делегацию МИД Японии во главе с замминистра по консультативным вопросам Манабу Хори.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерстваэкономического развития и инвестиций Армении, стороны отметили важность подписания соглашения о либерализации, стимулирования и двусторонней защиты инвестиций между РА и Японией.

Хори выразил надежду, что с подписанием соглашения двусторонние деловые отношения укрепятся, выразив благодарность Сурену Караяну и аппарату министерства за усилия в подготовке соглашения.

В свою очередь министр Караян отметил, что обе страны обладают большим потенциалом экономического сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями относительно укрепления бизнес-связей Армении и Японии.