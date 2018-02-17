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Сурен Караян принял делегацию МИД Японии


Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян 16 февраля  принял делегацию МИД Японии во главе с замминистра по консультативным вопросам Манабу Хори. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерстваэкономического развития и инвестиций Армении, стороны  отметили важность подписания  соглашения о либерализации, стимулирования и двусторонней защиты инвестиций между  РА  и Японией.

Хори выразил надежду, что с подписанием соглашения двусторонние  деловые  отношения  укрепятся, выразив благодарность Сурену  Караяну и аппарату  министерства за усилия в подготовке  соглашения.

В свою очередь министр Караян отметил, что обе страны  обладают большим  потенциалом экономического  сотрудничества.

Стороны  обменялись мнениями относительно укрепления бизнес-связей Армении и Японии.

 

 

 




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