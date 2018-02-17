Арташес Гегамян: Ильхам Алиев озвучивает о начале процесса вовлечения России в войну на Южном Кавказе (Часть II)

(Часть II)

Речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на VI съезде ПЕА, четверть которой была посвящена Армении и Нагорно-Карабахской Республике и сводилась к обоснованию неизбежности развязывания новой военной агрессии против двух армянских государств, для нас была вполне ожидаемой. Ведь в течение многих лет страны-сопредседатели МГ ОБСЕ практически никак не реагировали на откровенно пренебрежительное отношение апшеронского султана к настоятельным призывам президентов, глав внешнеполитических ведомств России, США и Франции. Более того, без реагирования оставались и действия Азербайджана, идущие вразрез с принятыми на высоком уровне договоренностями. Все это руководством Азербайджана было воспринято как молчаливое одобрение, в частности, также и милитаризации этой страны. В этих условиях политологи, считающиеся рупором азербайджанских властей, уже открыто заявляли и «обосновывали» необходимость того, что «Турецкие военные базы должны обосноваться и на территории Азербайджана, в том числе и в Нахичеване, и пусть никто не говорит, что Турция – член НАТО и якобы не имеет права без соглашения с Брюсселом открыть в третьей стране базу. Турция ведь открыла базу в Катаре, и никаких претензий со стороны НАТО не было. Значит то же самое можно сделать в Азербайджане» («Турция может и должна иметь военную базу в Азербайджане», EADaily, 28 октября 2017 г.).

Видимо у околовластных политологов Азербайджана еще свежи в памяти действия турецкого руководства в дни четырехдневной апрельской войны 2016 года: в то время как Россия, Евросоюз, ООН призывали Азербайджан к прекращению военных действий против Нагорного Карабаха, президент Турции Эрдоган настоятельно призывал азербайджанское руководство к продолжению военных действий вплоть до победного конца, при этом клятвенно заявлял о всемерной поддержке Турции Азербайджану. У читателя, естественно, может возникнуть вопрос – а какова была роль США? Так вот, 13 февраля 2018 г. был передан огласке ежегодный доклад «Всемирная оценка угроз», опубликованный директором национальной разведки США Дэниелом Коутсом. В части доклада, посвященной Нагорному Карабаху, отмечается, что «Нежелание обеих сторон идти на компромисс, усиление давления со стороны, стабильная военная модернизация Азербайджана и приобретение Арменией нового российского оружия в 2018 году могут привести к крупномасштабным боевым действиям между Арменией и Азербайджаном», которые, как говорится в докладе, могут вовлечь Россию для оказания поддержки своему региональному союзнику. Следуя логике этого ежегодного доклада, то Турция и Израиль, которые являются поставщиками самого современного оружия Азербайджану, также могут быть вовлечены в конфликт для оказания поддержки своему региональному союзнику. Более того, не далее как 30 октября 2017 года президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью азербайджанским агентствам TREND, АЗЕРТАДЖ и АРА заявил: «Нагорно-карабахская проблема – это такая же кровоточащая рана для Турции, как и для Азербайджана… К сожалению, до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских территорий, решить этот вопрос будет невозможно. Оккупации должен быть незамедлительно положен конец на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджана… Считаем, что международное сообщество во главе с Минской группой ОБСЕ должно более активно работать по урегулированию нагорно-карабахской проблемы».

Президент Турции, с одной стороны, крайне опасно интерпретирует свое видение урегулирования конфликта, при этом полностью игнорируя предупреждение президентов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ о том, что: «Эти положения (имеется ввиду три основополагающих принципа урегулирования конфликта – неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение) необходимо рассматривать как единое целое, так как любая попытка отдать предпочтение одному из них перед другими исключает возможность принятия сбалансированного решения».

Что же касается поставок Израилем оружия Азербайджану, то приведем выдержку из стенограммы заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Ильхама Алиева, сделанного в декабре 2016 года. «Мы активно сотрудничаем в области оборонной промышленности, и это сотрудничество продолжается уже многие годы. Я приведу одну цифру, чтобы проиллюстрировать, насколько масштабно это сотрудничество: сумма контрактов между азербайджанскими и израильскими компаниями по закупке оборонного оборудования приближается к 5 миллиардам долларов", — приводятся слова Алиева в англоязычной стенограмме заявлений обоих лидеров, которую распространила пресс-служба Нетаньяху. При этом следует отметить, что продаваемая израильская военная техника всегда относится к последнему поколению, не уступая аналогичным образцам американской, британской, немецкой или итальянской, а часто и превосходя их. Однако, почему-то в ежегодном докладе «Всемирная оценка угроз» этому факту и его последствиям не уделяется соответствующего внимания, как в случае с «приобретенным Арменией нового российского оружия». Здесь уже не приходится говорить о том, что Баку у Израиля закупает не только вооружение, но и военные технологии, к примеру, по производству ракет и ударных беспилотников. Что же касается все еще будто бы сохраняющейся напряженности между Израилем и Турцией, то это вовсе даже и нескрываемый торг об усилении каждой из сторон своей роли и влияния на Ближнем Востоке. И самым отвратительным проявлением этого торга является манипулирование Израилем вопроса о признании Геноцида армян в Османской империи в увязке с конъюнктурой, сложившейся на данный период времени в двусторонних израильско-турецких отношениях. Самое последнее подтверждение сказанному является факт непринятия Кнессетом Израиля законопроекта о Геноциде армян.

Так, на пленарном заседании Кнессета 14 февраля т.г., был обсужден законопроект о дне памяти жертв Геноцида армян. Он был отклонен соотношением голосов 41 – «против» и 28 – «за», воздержавшихся не было. Израиль традиционно воздерживается от признания Геноцида армян, чтобы, как признаются сами израильские политики, «не злить Турцию». И это далеко не случайно, видать стратегические интересы Турции и Израиля в регионе Ближнего Востока и в отношении Исламской Республики Иран не так-то уж и противоположны. Однако, это тема отдельного анализа. Думается, что из сказанного можно сделать вывод о том, что воинственная речь И.Алиева на VI съезда ПЕА, оценки, содержащиеся в ежегодном докладе «Всемирная оценка угроз», опубликованном директором Национального разведывательного управления США Дэниелом Коутсом, упоминание России в этом докладе более 60 раз, непризнание Кнессетом Израиля законопроекта о дне памяти Геноцида армян (дабы не злить Турцию), сомнительная военная операция турецкой армии «Оливковая ветвь» против курдов, которых активно поддерживают США, являющиеся союзником Турции по НАТО, свидетельствуют о том, что в Сирийском запутанном узле создается несколько обновленная версия управляемого хаоса, в который постараются обязательно вовлечь Иран и Россию. Причем, по замыслу авторов этой стратегии, если в регионе Южного Кавказа сынициировать начало военных действий, как к тому призывает апшеронский султан, то Россия будет вовлечена в новый военный конфликт, о чем «пророчествует» и Дэн Коутс. Сопоставление всех этих фактов говорит о том, что Ильхам Алиев в своей речи на VI съезде ПЕА по существу озвучил о начале процесса вовлечения России в войну на Южном Кавказе. Что на самом деле побудило его сделать это, станет ясно в самое ближайшее время.

В заключение хотелось бы отметить, что 13-15 февраля т.г. состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию делегации Национального Собрания Республики Армения во главе с Председателем НС РА А.С.Баблояном. Мне выпала честь быть в составе делегации и более того поделиться своими раздумьями и тревогами о событиях, разворачивающихся в нашем регионе, во время встречи с сопредседателем российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, Национальным героем Армении Николаем Ивановичем Рыжковым и его заместителем по Межпарламентской комиссии по сотрудничеству, сенатором РФ Игорем Константиновичем Чернышенко. Коллеги из Федерального Собрания с большим вниманием и заинтересованностью выслушали мои доводы, что в немалой степени подвигло меня написать эту статью о моем видении ситуации, складывающейся в южном подбрюшье России. Свою определенную роль в пользу этой публикации сыграла и вся атмосфера пребывания делегации НС РА в Государственной Думе и Совете Федерации, полное взаимопонимание и идентичность подходов в оценке актуальных проблем, волнующих наши страны. И это особенно четко проявилось во время встречи Председателя Госдумы РФ Вячеслава Викторовича Володина, Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко с Председателем НС РА Ара Саеновичем Баблояном. Особо хотелось бы отметить высокую оценку, данную российско-армянскому стратегическому союзу со стороны лидеров фракций Единая Россия Сергея Ивановича Неверова, КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова и лидера фракци ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского, а также председателя Комитета ГД по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Ивановича Калашникова.

Хочу подчеркнуть, что в ходе недавно завершившегося рабочего визита делегации НС РА в Российскую Федерацию, было вновь со всей убедительностью заявлено – Стратегический союз России и Армении незыблем и на века.

Арташес Гегамян,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении,

сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА,

руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение»

Арташес Гегамян и Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин при вручении книги "Арташес Гегамян:Стратегический союз России и Армении - на века", адресованной

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Москва, 14 февраля 2018 года