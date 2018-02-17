«ГандзасарКапан» с крупным счетом обыграл швейцарскую «Сиере»

В ходе кипрских сборов «Гандзасар Капан» провел очередной матч.

Как передает Арменпресс, изначально предполагалось, что «ГандзасарКапан»17 февраля сыграет с «дочкой» московского «Локомотива» - «Казанкой». Но в последний день российская команда отказалась от встречи, и чтобы не потерять игровой день, «Гандзасар Капан» встретился со швейцарской «Сиере».

«Гандзасар Капан»обыграл швейцарскую «Сиере»с крупным счетом 7-1. В первом тайме счет открыл Дмитрий Яшин, а во втором отличился Вардан Погосян. ГеворкНранян и Давид Вириком создали дубль, гол забил босниец АрунВелич.

18 февраля капанцы сыграют с кипрской «АйаНапа».