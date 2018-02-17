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«ГандзасарКапан» с крупным счетом обыграл швейцарскую «Сиере»


В ходе  кипрских сборов «Гандзасар Капан» провел очередной матч.

Как  передает Арменпресс, изначально предполагалось, что «ГандзасарКапан»17 февраля  сыграет  с «дочкой» московского «Локомотива» - «Казанкой». Но в  последний день российская команда отказалась от встречи, и чтобы  не  потерять игровой день, «Гандзасар Капан» встретился со швейцарской «Сиере».

«Гандзасар Капан»обыграл швейцарскую «Сиере»с крупным счетом 7-1. В  первом тайме  счет открыл Дмитрий  Яшин, а во втором отличился Вардан Погосян.  ГеворкНранян и Давид Вириком создали  дубль, гол  забил босниец АрунВелич. 

18 февраля капанцы сыграют с кипрской «АйаНапа».




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