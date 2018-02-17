Арташес Гегамян: Ильхам Алиев озвучивает о начале процесса вовлечения России в войну на Южном Кавказе (ЧАСТЬ I)

Итак, как сообщает АЗЕРТАДЖ, 8 февраля т.г. на VI съезде партии «Ени Азербайджан» (далее ПЕА) с участием делегатов, представляющих 700 тысяч членов ПЕА с речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Можно было обойти вниманием сие явление, если бы не одно, на мой взгляд, весьма важное обстоятельство, а именно: несмотря на обилие явных признаков, мягко выражаясь, неоуравновешенности оценок, содержащихся в выступлении апшеронского оратора, впервые за многие годы в его речи просматривалась четкая стратегия действий на самую ближайшую перспективу. Стратегия, автором которой, не приходится сомневаться, что не является И.Алиев. Он всего лишь инструмент в руках кукловодов, которые мечтают дестабилизировать ситуацию не только в Республике Армения и Иране, но и в северокавказских республиках Российской Федерации. Авторство стратегии по дестабилизации принадлежит влиятельным политическим силам тех стран, кому сняться кошмары от одного лишь осознания свершившегося факта – уверенного возвращения России в Ближний Восток в качестве наиболее действенного игрока в этом сложном и взрывоопасном регионе мира. Осознание того, что эта новая военно-политическая реальность, которая не подлежит пересмотру.

Бесспорно, что сложившаяся в Сирии и в этом регионе ситуация сильно расстроила планы тех, кто разжигал внутрисирийский конфликт, рассчитывая что тем самым будут созданы благоприятные условия для того, чтобы Сирия исчезла из регионального баланса сил в качестве одного из основных игроков. Ведь случись такое, то открылись бы широкие возможности для установления своей гегемонии, к примеру, для Турции и Израиля в Ближневосточном регионе. Что же касается позиции США, то, будучи главным стратегическим союзником Израиля и союзником Турции по НАТО, Соединенные Штаты при вышеописанном раскладе сил всегда нашли бы способ не только сохранения, но и упрочения своих стратегических интересов в этом регионе. При этом отметим, что кажущееся сближение отношений Турции с Россией – это всего лишь примитивный политический кураж президента Турции Реджепа Эрдогана, исполненный в худших традициях византийского коварства. Впрочем, политика Эрдогана в кратковременной перспективе может дать ему дивиденты как внутри страны, так и в ходе политических торгов, преследующих цель продать себя подороже своим партнерам по НАТО и, в первую очередь, США. Читатель вполне резонно может задаться вопросом – а причем здесь речь апшеронского султана на VI съезде ПЕА? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем отдельные выдержки из этого «исторического» выступления: «Должен также отметить, что мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли.

Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли – Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом – историей наших исконных земель сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это – наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней». Да, прочитав такое, можно понять объективность оценки, данной этому опусу со стороны известного российского публициста Александра Невзорова, озвученную им 14 февраля 2018 года на радиостанции «Эхо Москвы» во время авторской передачи «Невзоровские среды». Отвечая на вопрос корреспондента Ольги Журавлевой об отдельных проявлениях дикого отношения к недоношенным детишкам, которых в отдельных местах не разрешают даже хоронить, по ассоциации у Александра Глебовича пришло на память другое проявление дикости и кощунства, содержащееся в речи И.Алиева на VI съезде ПЕА, надо полагать, что в его сознании прошла параллель с нравами сегодняшнего Азербайджана, который грубо извращает историю, что чревато губительными последствиями для судеб людей. Что же сказал на своей авторской передаче Александр Невзоров: «Тоже еще очень важный вопрос, это вопрос о сегодняшнем Азербайджане. И прекрасная иллюстрация к моим словам, зачем и почему нужна история и из чего история делается, о том, что это удивительное сырье, из которого можно сделать все что угодно. И там у нас есть уважаемый Алиев, который просто, кажется, опасный сумасшедший с его разговорами о Ереване... Есть маньяк Эрдоган... Порошенко – отдельный фрукт. Есть гадкий Асад. Но даже на фоне этих персонажей у нас есть этот опасный сумасшедший в Азербайджане. Вот ему не то что даже бритвы, я бы не рекомендовал ему давать даже гвозди размером больше сантиметра, а лучше заменять их вообще зубочисткой – уважаемому Иьхаму. Он ведь высказал точку зрения о том, что необходимо присоединить Ереван, вернуть.

Но это бы ладно, президенткий маразм, президентская выходка. Но немедленно сбежались академики, историки и обосновали, надо сказать этот маразм президентский. И этот миф уже создался, и он будет жить, и он когда-нибудь, рано или поздно вызовет и кровопралитие, и разломы, и очевидные всплески ненависти. Это к разговору о том как делаются – вот мы сейчас своими глазами видели – исторические фейки». Трудно не согласиться с этими честными, глубокими и очень справедливыми оценками Александра Глебовича Невзорова. Невольно задаешься вопросом – неужели И.Алиев не знает, что Республика Армения является государством-участником Организации Договора о коллективной безопасности. Неужели никто из его ревностных поклонников-обожателей не информировал о том, что в Статье 7 Устава ОДКБ (с изменениями на 10 декабря 2010 года) записано: «Для достижения целей Организации государства-члены принимают совместные меры к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающий коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету и реализацию права на коллективную оборону, включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации».

Более того, на что же и на кого надеялся И.Алиев, когда своей речью не только проигнорировал, но, по существу, перечеркнул саму суть пяти совместных заявлений, сделанных в 2009-2013 гг. Президентами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – президентами России, США и Франции. Напомню читателям, что в каждом из этих заявлений красной нитью проходит мысль, наиболее полно раскрытая в пятом совместном заявлении президентов Владимира Путина, Барака Обамы и Франсуа Олланда, принятом на полях саммита «Большой восьмерки» в июне 2013 года в Эннискиллене (Северная Ирландия). Приведу выдержку из этого документа: «Мы (президенты РФ, США и Франции – А.Г.) по-прежнему твердо уверены в том, что положения, содержащиеся в заявлениях наших стран, сделанных в последние четыре года, должны стать основой справедливого и прочного урегулиролвания нагорно-карабахского конфликта. Эти положения необходимо рассматривать как единое целое, так как любая попытка отдать предпочтение одним из них перед другими исключает возможность принятия сбалансированного решения. Мы подтверждаем, что только урегулирование путем переговоров может привести к миру, стабильности и примирению, открывая возможности для регионального развития и сотрудничества. Применение военной силы, в результате которого сложилась текущая ситуация конфронтации и нестабильности, не разрешит конфликт. Возобновление военных действий будет иметь катастрофические последствия для населения региона и приведет к человеческим жертвам, дальнейшим разрушениям, росту числа беженцев, огромным финансовым затратам. Мы решительно призываем руководителей всех сторон еще раз подтвердить приверженность Хельсинкским принципам, в частности, принципам неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение. Мы также обращаемся к ним с настоятельной просьбой воздержаться от действий и заявлений, которые могут усилить напряженность в регионе и привести к эскалации конфликта».

И как же соотнести с этой настоятельной просьбой сопредседателей МГ ОБСЕ перлы И.Алиева, озвученные в речи на VI съезде ПЕА, когда он самозабвенно заявлял: «Конечно, политика, проводимая нами в военной сфере, полностью оправдала себя. Мы уже много лет поводим эту политику... Сейчас все международные рейтинги отражают силу нашей армии. Эта сила позволяет нам решать любую задачу. Апрельские бои 2016 года наглядно показали врагу и всему миру, на что способна Азербайджанская армия. Наша славная историческая победа на поле боя, конечно, создает и будет создавать новые возможности для справедливого решения вопроса. В предстоящие годы будет сделано все необходимое для усиления военного потенциала, для строительства армии». Вот так апшеронский султан понимает настоятельные призывы президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ «о неприменении силы или угрозы применения силы». При этом следует особо подчеркнуть, что подходы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в период после принятия Эннискилленского (2013 г.) Совместного заявления президентов МГ ОБСЕ не изменились.

Так, в декабре 2017 года по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене главы делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию – министр иностранных дел РФ, государственный секретарь США и постоянный представитель Франции приняли совместное заявление, в котором отмечается: «Мы главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Постоянный представитель Франции Вероника Роже-Лакан – остаемся едиными в нашей приверженности делу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы или угрозы, территориальной целостности и равных прав и самоопределения народов». Что же касается вышеприведенной бравады И.Алиева об «Апрельский боях 2016 года, показавших на что способна Азербайджанская армия», то в «подтверждение» этой небылицы приведем докладную записку главы Генштаба Азербайджана Н.Садыкова министру обороны З.Гасанову, в которой говориться о реальном количестве людских потерь азербайджанской армии. Так, со 2 по 6 апреля 2016 года потери Вооруженных сил Азербайджана составили 558 убитых (отметим, что потери Вооруженных сил Нагорно-Карабахской Республики были в 5,5 раза меньше – А.Г.) и 1293 раненных. Ниже приведем текст указанной выше докладной записки (копия подлинника прилагается)

Министру обороны Республики Азербайджан,

генерал-полковнику З. Гасанову

Уважаемый господин министр,

Докладываю вам, что в период с 2 по 6 апреля общие потери личного сос­та­ва ВС АР составили 558 убитых и 1293 раненых военнослужащих. 58 из ра­не­ных военнослужащих находятся в крайне тяжелом состоянии. Из 558 погибших военнослужащих личности 52 идентифицировать не представляется возможным.

205 из погибших являются военнослужащими спецназа МО. 98 из них по­гиб­ли во время наступательных боевых действий, осуществляемых в Талиш-Агде­ринском (Мартакерт), 32 — Физули-Джебраильском, а 75 — в центральном направлениях.

В целях искоренения отрицательной критики в отношении вооруженных сил со стороны населения АР, дальнейшего падения морально-боевого духа лич­ного состава армии и панических настроений среди личного состава предлагаю:

1. Передачу трупов погибших военнослужащих ВС АР не осуществлять одновременно (около 60 в неделю).

2. Церемонии погребения части погибших военнослужащих по согласованию с родителями производить в ночные часы — под контролем.

3. Семьям погибших из фонда МО перечислить по 5 тыс. манатов.

Генерал-полковник Н. Садыков

И.Алиев дезинформируя население о подлинных потерях ВС Азербайджана, разглагольствует о том, что якобы: «В результате наших усилий (то бишь азербайджанских – А.Г.) Армения превратилась в политический, экономический, энергетический, транспортный тупик, и дальнейшее развитие этой страны, конечно, очень темное». Видимо для апшеронского султана членство Армении с января 2015 года в Евразийском экономическом союзе и уж тем более подписание официальным Ереваном 24 ноября 2017 года в Брюсселе «Договора о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения–ЕС» является весьма странным подтверждением «политического тупика», в котором, якобы, оказалась Армения. А свидетельством «экономического путика», в котором, по мнению И.Алиева, якобы, оказалась наша страна, видимо, стали последние данные внешнеэкономической деятельности Республики Армения, столь безжалостно опубликованные Национальной статистической службой (далее НСС) РА. Так, в январе-декабре 2017 года, как свидетельствует НСС («Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2017 года», стр. 121) внешнеторговый оборот Армении в минувшем году в сравнении с 2016 годом обеспечил темп роста 126,9%, причем удельный вес внешнеторгового оборота со странами СНГ в общем объеме составил 30,3%, а со странами Европейского союза – 24%. Уже не приходится говорить о том, что темп роста экспорта из Армении в январе-декабре 2017 года в сравнении с 2016 годом составил 125,2%. Что же касется энергетического тупика, о котором грезит наш апшеронский властитель, то и здесь его ждет глубокое разочарование.

Отметим лишь, что опыт Армении в сфере возобновляемой энергетики, за которой будущее, как было отмечено в ходе состявшегося в первых числах ноября 2017 года в Ташкенте 51-го заседания электроэнергетического совета СНГ, был особо отмечен и признан весьма поучительным. Так что, увы, потуги Ильхама Гейдаровича и в этом его утверждении тщетны, а самое главное в том, что он бессилен помешать реализации стратегической парадигмы развития электроэнергетики Армении,в основе которой курс на всемерное развитие возобновляемой энергетики, основывающийся на строительстве крупных гелио (солнечных) электростанций. Хотя, видимо, из детских воспоминаний у него запечатлелась сказка Корнея Чуковского «Краденое солнце» и он также, как и печально известный герой этой сказки – крокодил, возомнил, что тоже сможет солнце, светящееся почти целый год над Арменией, проглотить. А «если только захочет, то и луну проглочет». Касаясь дальнейших изысков И.Алиева относительно всестороннего тупика, в котором, якобы, оказалась Армения, то складывается впечатление, что его мысли нет-нет да переносятся в отдаленную тупиковую деревушку Сисианского района Армянской ССР, где долгие годы жила семья Гейдара Алиева. Надо признать, что эта деревушка, увы, была очень отсталой, что, судя по всему, наложило свой негативный отпечаток на сознание последующих поколений селян. В этой связи хотелось бы просто напомнить И.Алиеву, что в XXI веке, когда бурно развиваются информационные технологии и пр. пр., он бессилен изолировать Армению «от всех международных проектов», которые в его сознании ассоциируются лишь с нефте- и газопроводами, которые, однако, в случае развязывания со стороны Азербайджана новой агрессии в отношении Нагорно-Карабахской Республики или Армении, могут быть в одночасье взорваны. Думается, что Ильхам Гейдарович непонаслышке знает, что нефть и газ легко воспламеняются и долго горят.

Арташес Гегамян,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении,

сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА,

руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассамблее Православия,

председатель партии «Национальное Единение»

Арташес Гегамян и Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин при вручении книги "Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении - на века", адресованной

Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Москва, 14 февраля 2018 года.