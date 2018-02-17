Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

На Вильнюсской улице сгорел «Москвич»


В  Ереване на Вильнюсской улице 59/5 загорелся неэксплуатируемый автомобиль «Москвич».

Как  сообщили Арменпресс в МЧС РА,   на место выехал боевой  расчет.

Автомобиль  «Москвич 2140» сгорел полностью.




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