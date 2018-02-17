На Вильнюсской улице сгорел «Москвич»

В Ереване на Вильнюсской улице 59/5 загорелся неэксплуатируемый автомобиль «Москвич».

Как сообщили Арменпресс в МЧС РА, на место выехал боевой расчет.

Автомобиль «Москвич 2140» сгорел полностью.