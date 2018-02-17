Ашот Гулян в Мартакерте принял участие в торжественном заседании, посвященном 30- летию Арцахского движения

В Мартакерте состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию Арцахского движения.

Как передает Арменпресс, об этом Арцахпресс сообщили из официальной газеты «Джраберд» Мартакертского района. Перед заседанием, которое вел замглавы районной администрации НверСаиян, была организована фотовыставка.

Выступили активисты Арцахского движения – Жора Аракелян, ГарникИсраелян и др. Выступил также спикер НС Арцаха Ашот Гулян.

Во второй части мероприятия выступили музыкальные коллективы района.

В мероприятии приняли участие глава районной администрации Эдгар Арутюнян, депутат НС АР Сергей Арутюнян, активисты Арцахского движения, офицеры МО АР и др.