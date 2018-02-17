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Два человека погибли при падении вертолета с главой МВД Мексики на борту


Два человека стали жертвами падения вертолета с главой МВД Мексики Альфонсо Наваррете Придой и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом в пятницу вечером (утро субботы мск) на юге страны. Такие данные привело министерство внутренних дел в своем Twitter, об этом сообщает "Арменпресс" со ссылкой на ТАСС.

"Этой ночью военный вертолет, на борту которого находились глава МВД и губернатор штата Оахака, разбился, - говорится в сообщении. - К сожалению, два находившихся на земле человека погибли". Наваррете Прида и Мурат получили легкие травмы. Сведений о состоянии нескольких других пострадавших обнародовано не было.
Вертолет разбился в районе города Пинотепа-Насьональ в штате Оахака, где ранее в пятницу произошло землетрясение магнитудой 7,2. Министр отправился туда по приказу президента Энрике Пеньи Ньето.




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