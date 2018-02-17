Канадская сборная по хоккею проиграла на Олимпиаде – впервые за 8 лет

Канадская сборная по хоккею с шайбой неожиданно проиграла на Олимпиаде в Пхенчхане в командном зачете.

Как передает Арменпресс, в очередной игре в подгруппе А встречались сборные Канады и Чехии. Олимпийские чемпионы уступили со счетом 2:3.

По итогам 2 туров в подгруппе А лидирует сборная Чехии, набравшая 5 очков. На втором месте канадцы. Сборные Южной Кореи и Швейцарии не набрали ни одного очка.

Сборная Канады чемпион Олимпиад 2010 и 2014 годов.

В течение 16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников - 2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая - команда США (242 спортсмена). Южная Корея второй раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в 1988г. торжественное закрытие ОИ-2018 состоится 25 февраля.