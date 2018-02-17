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Канадская сборная по хоккею проиграла на Олимпиаде – впервые за 8 лет


Канадская сборная по хоккею с шайбой неожиданно проиграла на Олимпиаде в Пхенчхане в командном зачете.

Как  передает Арменпресс, в  очередной игре  в  подгруппе  А встречались сборные Канады  и Чехии. Олимпийские  чемпионы уступили со счетом 2:3.

По итогам 2  туров в  подгруппе  А лидирует сборная Чехии, набравшая 5 очков. На втором месте канадцы. Сборные Южной  Кореи и Швейцарии не  набрали ни одного очка.

Сборная Канады чемпион Олимпиад 2010 и 2014 годов.

В течение  16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где  разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников -  2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая -  команда США  (242 спортсмена). Южная Корея второй  раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в  1988г. торжественное  закрытие  ОИ-2018 состоится 25 февраля.

 




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