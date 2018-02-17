Минкульт РА ищет бюст Исаакяна работы ЕрвандаКочара

Минкульт РА ищет бюст АветикаИсаакяна работы ЕрвандаКочара.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр культуры РА Армен Амирян в беседе с журналистами в музее ЕрвандаКочара.

«Не можем найти скульптурный портрет Иссакяна. Озвучив эту проблему, возможно, сможем найти этот бюст», - сказал министр, выразив надежду, что кто-нибудь откликнется на этот призыв.

ЕрвандКочар создал скульптурный портрет Исаакяна в Венеции – в 1922-1923гг.

Фото музея Ерванда Кочара