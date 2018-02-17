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Минкульт РА ищет бюст Исаакяна работы ЕрвандаКочара


Минкульт РА  ищет бюст АветикаИсаакяна работы  ЕрвандаКочара.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал министр культуры  РА  Армен Амирян в  беседе с журналистами в  музее ЕрвандаКочара.

«Не можем найти скульптурный портрет Иссакяна. Озвучив эту  проблему, возможно, сможем найти этот бюст», - сказал министр, выразив  надежду, что кто-нибудь откликнется на этот призыв.

ЕрвандКочар создал скульптурный портрет Исаакяна в Венеции – в 1922-1923гг.

 

Фото музея Ерванда Кочара




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