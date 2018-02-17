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Суд Турции приговорил 6 журналистов к пожизненному заключению


В Турции суд в пятницу приговорил шестерых журналистов к пожизненному заключению по обвинению в связях с теми, кто причастенк попытке переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Приговор последовал за решением об освобождении журналиста с турецкими и немецкими корнями ДенизаЮлчена.

Журналистов обвинили в том, что они  поддерживали связи с членами движения ФетхуллахаГюлена, который организовал попытку государственного переворота.

Правозащитники из разных организаций, в  том числе и представители ООН и ОБСЕ, осудили решение турецкого суда – как  нарушение  свободы СМИ.

«Жестокий вердикт  - это  разрушительный прецедент нападения  на  свободу СМИ в Турции», - сказал спецдокладчик ООН по свободе  слова представитель ОБСЕ по сотрудничеству медиа.

Среди осужденных–  АхметАлтан, его брат, журналист и ученый МехметАлтан, журналистка НазлиИличак, ФевцинГринчин, ЯкубСимсек и ШукруТугрулОзденгул.

В числе арестованных в Турции после попытки госпереворота около более 50.000 человек и 150 000  уволенных – в том числе учителей, полицейских и сотрудников  СМИ.

 

 




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