Суд Турции приговорил 6 журналистов к пожизненному заключению

В Турции суд в пятницу приговорил шестерых журналистов к пожизненному заключению по обвинению в связях с теми, кто причастенк попытке переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Приговор последовал за решением об освобождении журналиста с турецкими и немецкими корнями ДенизаЮлчена.

Журналистов обвинили в том, что они поддерживали связи с членами движения ФетхуллахаГюлена, который организовал попытку государственного переворота.

Правозащитники из разных организаций, в том числе и представители ООН и ОБСЕ, осудили решение турецкого суда – как нарушение свободы СМИ.

«Жестокий вердикт - это разрушительный прецедент нападения на свободу СМИ в Турции», - сказал спецдокладчик ООН по свободе слова представитель ОБСЕ по сотрудничеству медиа.

Среди осужденных– АхметАлтан, его брат, журналист и ученый МехметАлтан, журналистка НазлиИличак, ФевцинГринчин, ЯкубСимсек и ШукруТугрулОзденгул.

В числе арестованных в Турции после попытки госпереворота около более 50.000 человек и 150 000 уволенных – в том числе учителей, полицейских и сотрудников СМИ.