В ближайшие дни в Ереване ожидаются кратковременные осадки

В Армении 17 февраля днем, 20-22 февраля ожидаетсяпогода безосадков. 18, 19 февраля ночью и утром, на значительной территории республики, 19 февраля днем в Вайоцдзоре, Сюнике и Арцахе время от времени ожидаются осадки: в горных районах в виде мокрого снега, в предгорьях и долинах – в виде дождя.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Гидрометцентра МЧС РА,температура воздуха 18 февраля ночью повысится на 4-5градусов, днем на столько же понизится.

В Ереване 17 февраля днем, 18 и 19 февраля днем,20-22 февраля погодаожидаетсябезосадков. 18, 19 февраля ночью и утром время от времени ожидается дождь.