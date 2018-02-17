Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

В ближайшие дни в Ереване ожидаются кратковременные осадки


В Армении 17  февраля днем, 20-22 февраля ожидаетсяпогода безосадков. 18, 19 февраля ночью и утром,  на значительной территории республики, 19 февраля днем  в Вайоцдзоре, Сюнике и Арцахе время от времени ожидаются осадки: в горных районах в виде мокрого снега, в предгорьях и долинах – в виде дождя.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Гидрометцентра  МЧС РА,температура  воздуха 18 февраля ночью повысится на 4-5градусов, днем на  столько же  понизится.

В  Ереване 17 февраля днем, 18 и 19 февраля днем,20-22 февраля  погодаожидаетсябезосадков.   18, 19 февраля ночью и утром время  от времени ожидается дождь.




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