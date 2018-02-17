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«Я мог выступить лучше» - олимпиец Микаел Микаелян


Участник  ОИ-2018, знаменосец  сборной  Армении Микаел Микаелян недоволен своими результатами. Об этом он сказал в  интервью Арменпресс.

«Я мог выступить лучше в 2 стартах – особенно в забеге на 15 км. Но в организационном плане здесь царит дружеская атмосфера, хотя ожиданий  в этом плане  было больше. Ждали чего-то беспрецедентного. Но все еще впереди – может, удивят чем-нибудь», - сказал Микаел Микаелян.

У нашего олимпийца было 2 старта. В спринте на 1,5 км Микаелян занял 72 место с результатом 3:37.40. А в классическом забеге на  15 км он  занял 83 место.




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