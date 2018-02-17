«Я мог выступить лучше» - олимпиец Микаел Микаелян

Участник ОИ-2018, знаменосец сборной Армении Микаел Микаелян недоволен своими результатами. Об этом он сказал в интервью Арменпресс.

«Я мог выступить лучше в 2 стартах – особенно в забеге на 15 км. Но в организационном плане здесь царит дружеская атмосфера, хотя ожиданий в этом плане было больше. Ждали чего-то беспрецедентного. Но все еще впереди – может, удивят чем-нибудь», - сказал Микаел Микаелян.

У нашего олимпийца было 2 старта. В спринте на 1,5 км Микаелян занял 72 место с результатом 3:37.40. А в классическом забеге на 15 км он занял 83 место.