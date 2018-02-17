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В результате наезда на дороге Ереван-Ерасх погиб 71-летний гражданин


16 февраля  в результате  наезда  OpelAstra, на  32 км дороги  Ереван-Ерасх погиб Яша Бурчиян (1947 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   полиции  РА, пострадавший скончался в машине  скорой  помощи по дороге  в больницу.

Проводится следствие.




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