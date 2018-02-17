В результате наезда на дороге Ереван-Ерасх погиб 71-летний гражданин

16 февраля в результате наезда OpelAstra, на 32 км дороги Ереван-Ерасх погиб Яша Бурчиян (1947 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Проводится следствие.