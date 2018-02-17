Европейские индексы - 16-02-18

МОСКВА, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.86% и составил 12451.96 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.13% и составил 5281.58 пункта, британский FTSE вырос на 0.83% и составил 7294.70 пункта, российский MICEX снизился на 0.45% и составил 2255.27 пункта, а RTSI снизился на 0.21% и составил 1263.14 пункта.