Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Федерер станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мирового тенниса


Швейцарец Роджер Федерер обеспечил себе звание  первой ракетки мира,  переиграв в трех сетах голландца Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

Как  передает Арменпресс, матч длился 1 час 19 минут. После  этой  победы 19 февраля  Федерер возглавит мировую рейтинговую таблицу.

36-летний спортсмен станет самой возрастной первой ракеткой в истории(36 лет, 195 дней). Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации