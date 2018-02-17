Федерер станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мирового тенниса

Швейцарец Роджер Федерер обеспечил себе звание первой ракетки мира, переиграв в трех сетах голландца Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

Как передает Арменпресс, матч длился 1 час 19 минут. После этой победы 19 февраля Федерер возглавит мировую рейтинговую таблицу.

36-летний спортсмен станет самой возрастной первой ракеткой в истории(36 лет, 195 дней). Федерер побил рекорд американца Андре Агасси, который был первой ракеткой мира в возрасте 33 лет и 133 дней.