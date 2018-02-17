Чемпион ОИ-2018 в мужском одиночном катании – ЮсуруХаньо

Чемпион ОИ-2018 в мужском одиночном катании – представитель Японии.

Как передает Арменпресс, он набрал 317,85 очков. На втором месте тоже японец – Сома Уно, набравший 317,85 очков. Бронху завоевал испанец Хавьер Фернандес(305,24 очков).

В течение 16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников - 2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая - команда США (242 спортсмена). Южная Корея второй раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в 1988г. торжественное закрытие ОИ-2018 состоится 25 февраля.