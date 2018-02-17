Сборная Германии продолжает лидировать в неофициальном медальном зачете.

Как передает Арменпресс, по итогам 6 дней, у сборной Германии 9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали (всего 15). На втором месте норвежцы: 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей (всего 15). Замыкает тройку Голландия: 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали (всего 13).

В течение 16 дней на Олимпиаде-2018 всего будет разыграно 102 комплекта наград в 15 видах спорта и пятнадцати дисциплинах. Это первая «белая» олимпиада, где разыгрывается более 100 комплектов наград. Больше всего медалей в лыжной гонке (14). Рекордным является и число участников - 2952 спортсменов из 92 стран. Самая большая - команда США (242 спортсмена). Южная Корея второй раз принимает ОИ. 24-я Летняя олимпиада состоялась в Сеуле в 1988г. торжественное закрытие ОИ-2018 состоится 25 февраля.