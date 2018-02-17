По данным 10:00часов 17 февраля, на автодорогах Гориса густой туман, видимость 40-50 метров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, по данным на 10:30часов 17 февраля, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.