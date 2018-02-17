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На автодорогах Гориса густой туман


По  данным 10:00часов 17 февраля, на  автодорогах Гориса  густой туман, видимость 40-50 метров.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА, все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, по данным на 10:30часов 17 февраля, дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.




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