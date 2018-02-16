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Армен Саркисян будет официально считаться кандидатом в президенты с момента выдвижения его кандидатуры


Армен Саркисян будет официально считаться кандидатом в президенты Армении с того момента, когда Республиканская партия Армении выдвинет его кандидатуру. В беседе с Арменпресс об этом сказал депутат Национального Собрания Армении от РПА Геворг Костанян.

«Он официально будет считаться кандидатом в президенты Армении с того момента, когда партия выдвинет его кандидатуру», - сказал он.

Костанян добавил, что выборы президента Армении в парламенте состоится 2 марта, а до этого должен выдвинуть его кандидатуру. «Думаю, 22 февраля его кандидатуру выдвинут», - сказал депутат.

16 февраля Армен Саркисян принял предложение президента Армении Сержа Саргсяна стать кандидатом от РПА.




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