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Азиатские индексы выросли - 16-02-18


ТОКИО, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.19% и составил 21720.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.05% и составил 1737.37 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3199.16 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 31115.43 пункта.




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