В Мюнхене открылась 54-я конференция по безопасности

Очередная, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу в баварской столице, с приветственным словом к гостям обратился председатель конференции — немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Приветствую вас всех на 54-й конференции, приветствую всех ораторов, приветствую более 20 глав государств и правительств и более 500 гостей", — сказал Ишингер.

В форуме в этом году принимают участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел и министров обороны. Однако действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель останется в Берлине, так как ведет переговоры о создании нового германского правительства.

Свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.

Российскую делегацию в Мюнхене возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. Со стороны хозяев на конференцию приедут действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, действующий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, а также главы других министерств и ведомств. В конференции также участвуют главы около 50 крупнейших международных компаний.