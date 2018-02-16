Меркель: "Северный поток - 2" не является угрозой энергетической безопасности
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта "Северный поток - 2". Трансляция велась на сайте правительства ФРГ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"У нас разные взгляды на "Северный поток". Мы [Германия] считаем этот проект экономическим. Мы выступаем за диверсификацию, - отметила она. - Проект не представляет собой угрозу для диверсификации".
- 19:28 ALDE поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ
- 19:19 Армен Саркисян принял предложение стать кандидатом в президенты Армении
- 18:42 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-02-18
- 18:40 Азиатские индексы выросли - 16-02-18
- 18:32 В Мюнхене открылась 54-я конференция по безопасности
- 18:29 Меркель: "Северный поток - 2" не является угрозой энергетической безопасности
- 18:12 "Вконтакте" оказался недоступен для пользователей днем в пятницу
- 18:03 Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в очередном заседании Евразийского экономического совета
- 17:53 Предстоящие на 17 февраля мероприятия
- 17:52 Посол Армении встретился с вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии
- 17:49 Президенту Армении вручил верительные грамоты новоназначенный посол Чили
- 17:47 Джиджи Хадид умилила исламистов
- 17:20 Конгресс США усилит поддержку политзаключенных в Азербайджане
- 17:15 Могерини назвала дату конференции по гумпомощи и урегулированию в Сирии
- 17:07 В Риме представлена книга о Мандельштаме и Армении
- 16:58 Состоялась встреча глав МЧС Армении и РФ
- 16:56 На участке улицы Арами между улицой Сарьяна и проспектом Маштоца будет изменена схема организации дорожного движения
- 16:55 Следственный комитет Армении сообщил подробности установления обстоятельств смерти матери и дочери
- 16:55 Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин, выяснили ученые
- 16:39 Верховный суд отклонил жалобу Собчак на выдвижение Путина
- 16:25 Мэр Еревана призвал восстановить производственный потенциал административного района Шенгавит
- 16:09 СМИ: задержанный год назад в Турции журналист Die Welt выпущен на свободу
- 15:58 "Что?!": американец узнал о беременности жены от пилота самолета
- 15:51 Марсоход Opportunity отпразднует в субботу 5000 день работы на Марсе
- 15:45 Найдены работающие после смерти гены
- 15:32 Ара Баблоян принял заместителя министра иностранных дел Японии по парламентским вопросам
- 15:14 НС Армении не приняло законопроект фракции «Елк» о внесении изменений в Налоговый кодекс
- 15:11 МИД Бельгии обеспокоили турецкие интервенции на севере Сирии
- 14:58 В Милане студент прыгнул на пути в метро, чтобы спасти ребенка
- 14:54 Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Эстерсунд»-«Арсенал»
- 14:52 Мини-дом для небольшой семьи: как выглядит творение жителя Беларуси
- 14:49 Forbes впервые признал Павла Дурова долларовым миллиардером
- 14:39 Обломок метеорита вернут на Марс на борту марсохода
- 14:26 Председатель Кнессета Израиля дал предварительное согласие посетить Армению
- 14:10 До начала весенних каникул, в парламенте Нидерландов обсудят 2 проекта о Геноциде армян
12:32, 12.02.2018
Просмотрели 988 раз Арцрун Ованнисян отрицает слухи о попытке диверсионного проникновения, распространяемые в азербайджанской прессе
16:02, 13.02.2018
Просмотрели 951 раз Посол Волынкин с сожалением завершит свою миссию в Армении
16:56, 10.02.2018
Просмотрели 924 раз Маргинальные измышления присущи недоучкам – ВЗГЛЯД объяснил, зачем Алиев создает мифы
21:50, 09.02.2018
Просмотрели 799 раз Визит Армен Саркисяна отражает важное место и роль Арцаха для армянской государственности: президент Республики Арцах
13:27, 10.02.2018
Просмотрели 793 раз Президент Арцаха принял представителя АРФД Гранта Маргаряна