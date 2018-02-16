Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

Меркель: "Северный поток - 2" не является угрозой энергетической безопасности


Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта "Северный поток - 2". Трансляция велась на сайте правительства ФРГ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас разные взгляды на "Северный поток". Мы [Германия] считаем этот проект экономическим. Мы выступаем за диверсификацию, - отметила она. - Проект не представляет собой угрозу для диверсификации".






Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации