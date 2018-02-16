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Делегация во главе с вице-премьером Армении приняла участие в очередном заседании Евразийского экономического совета


Делегация во главе с вице-премьером Армении, министром международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляном 16 февраля приняла участие в очередном заседании Евразийского экономического совета в Москве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на расширенном заседании Совета были обсуждены вопросы предстоящего в 2018 году международного форума «Евразийская неделя», а также ряд вопросов по углублению сотрудничества между членами ЕАЭС, в частности, подписание торгово-экономического соглашения между государствами-членами ЕАЭС и Китаем, соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.




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