Джиджи Хадид умилила исламистов

Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram кадр из будущей рекламной кампании для итальянского люксового бренда Versace, передает Арменпресс.

Модель одета в расшитые короткие брюки, укороченную куртку и платок, который многие комментаторы приняли за хиджаб и одобрили. Пользователи похвалили Хадид за ношение традиционного мусульманского головного убора. Сама модель никак не отреагировала на комментарии; в подписи под фото она отметила, что для нее очень важно участвовать в этой рекламной кампании.

Надетый на Хадид платок Barocco Istante входит в ретро-коллекцию Versace Tribute, воспроизводящую знаковые модели дома за последние 25 лет. Цена аксессуара в Европе — 360 евро.