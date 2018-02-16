Время в Ереване: 11:07:36,   16 Февраль

Джиджи Хадид умилила исламистов


Американская супермодель Джиджи Хадид опубликовала в своем Instagram кадр из будущей рекламной кампании для итальянского люксового бренда Versace, передает Арменпресс.

Модель одета в расшитые короткие брюки, укороченную куртку и платок, который многие комментаторы приняли за хиджаб и одобрили. Пользователи похвалили Хадид за ношение традиционного мусульманского головного убора. Сама модель никак не отреагировала на комментарии; в подписи под фото она отметила, что для нее очень важно участвовать в этой рекламной кампании.

Надетый на Хадид платок Barocco Istante входит в ретро-коллекцию Versace Tribute, воспроизводящую знаковые модели дома за последние 25 лет. Цена аксессуара в Европе — 360 евро.

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации