Президенту Армении вручил верительные грамоты новоназначенный посол Чили

Президенту Армении Сержу Саргсяну 16 февраля вручил верительные грамоты новоназначенный посол Чили Родриго Ньето (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, поздравив посла Ньето со вступлением в должность, Серж Саргсян пожелал ему успехов в исполнении дипломатической миссии. Отметив, что в этом году исполняется 25-летие установления межгосударственных отношений, президент с удовлетворением говорил о зарегистрированных в течение этого времени итогах и достижениях в направлении углубления сотрудничества. По убеждению Президента Республики, Армения и Чили должны с новой энергией укреплять отношения, используя все возможности существующего потенциала взаимодействия.

Серж Саргсян высоко оценил роль армянской общины в деле углубления отношений двух стран. По его словам, община, хоть и малочисленна, вносит вклад в развитие Чили почти во всех сферах. Президент Саргсян выразил благодарность властям и народу чили за тёплое отношение к армянской общине.

Президент Республики подчеркнул важность укрепления межпарламентских связей, отметив, что особый характер этим отношениям придало принятие в 2007 году Сенатом Чили, а затем, в 2015 году Палатой депутатов резолюции о признании и осуждении Геноцида армян.

В ходе встречи Президент с теплотой упомянул о своём официальном визите в Чили в 2014 году и плодотворной встрече с Президентом Мишель Бачелет.

В деле укрепления межгосударственных отношений собеседники подчеркнули важность взаимного открытия дипломатических представительств в обеих странах.

Посол Ньето заверил, что в период своего пребывания в должности сделает всё возможное для того, чтобы ещё больше укрепить уже сформированные и находящиеся на высоком уровне двусторонние армяно-чилийские отношения.

На встрече речь шла о возможностях расширения армяно-чилийского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. По убеждению сторон, этому может способствовать также то обстоятельство, что Армения является членом ЕАЭС.

В этом контексте посол Родриго Ньето проинформировал, что сейчас Чили ведёт с ЕАЭС переговоры о заключении соглашения о зоне свободной торговли и его страна готова также вести подобные переговоры с отдельными государствами-членами организации.