Конгресс США усилит поддержку политзаключенных в Азербайджане

Известные международные структуры по защите прав человека в четверг призвали администрацию США, а также членов Конгресса выступить в защиту осужденных журналистов и других политзаключенных в Азербайджане. Призыв за их освобождение прозвучал в рамках инициативы Конгресса США, известной как Freedoms Project.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, выступая на слушании в рамках Комиссии по правам человека, Мелина Милаццо - директор Freedom Now в Bашингтоне, напомнила, что с 2014 года правительство Азербайджана проводит широкомасштабное подавление гражданского общества. Число политзаключенных в стране достигло уже 160 человек, включая таких как лидер оппозиционной партии Ильгар Мамедов, молодежный активист Илкин Рустамзаде и журналист Сеймур Хези. Они сидят уже несколько лет.

Другие были арестованы совсем недавно, как молодежные активисты Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов или журналист Афган Мухтарлы.

"Мы видели, как правительство Азербайджана отреагировало на давление со стороны Конгресса США , например, когда в сентябре 2017 года был освобожден журналист Мехман Алиев после того, как сенатор Дурбин внес поправку, где призвал к санкциям против Азербайджана, если журналист не будет освобожден. Нам нужно больше голосов в Конгрессе, чтобы выступить в защиту многих людей, которым заткнули рот в Азербайджане", - сказала она.

Она обратилась в комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы стать голосами узников Азербайджана.

Запущенный в 2012 году проект Freedoms project позволяет членам Конгресса солидаризироваться с конкретными узниками совести, находящимися в тяжелом положении и публично выступать в их поддержку. Кроме того, конгрессмены могут также привлекать международное внимание и поддержку для их освобождения.

Марго Юэн - директор "Репортеров без границ" в Северной Америке, также рекомендовала включить в список проекта журналистов Сеймура Хази и Афгана Мухтарлы.

Сеймур Хази, репортер азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг", был арестован 29 августа 2014 года и приговорен к пяти годам тюрьмы за "хулиганство". Он был номинантом премии RSF за свободу прессы в 2016 году.

Афган Мухтарлы, журналист-расследователь и активист, был похищен в Грузии 29 мая 2017 года и его насильно вернули в Азербайджан, где посадили в тюрьму, обвинив в "контрабанде" и "незаконном пересечении границы".

B своем выступлении конгрессмен Джеймс Макговерн, сопредседатель Комиссии, пообещал, что он и его коллеги-законодатели будут "следить" за тем, чтобы узники совести во всем мире не были забыты.