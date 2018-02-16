Могерини назвала дату конференции по гумпомощи и урегулированию в Сирии

Конференция по поддержке политического урегулирования кризиса в Сирии и по оказанию гуманитарной помощи ее народу пройдет в Брюсселе 24 – 25 апреля при сопредседательстве ЕС и ООН, как передает Арменпресс, об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Конференция, которую мы проведем 24 – 25 апреля в Брюсселе при совместном председательстве ЕС и ООН, даст нам возможность мобилизовать политическую поддержку процессу под эгидой ООН и гуманитарную помощь сирийцам внутри страны и в регионе", — сказала Могерини журналистам, выступая в Софии по итогам неформального заседания глав МИД стран-членов ЕС.

По словам главы МИД председательствующей в ЕС Болгарии Екатерины Захариевой, "конференция даст возможность всем региональным силам, ЕС и ООН сесть за стол переговоров и обсудить будущее Сирии".