Следственный комитет Армении сообщил подробности установления обстоятельств смерти матери и дочери

По уголовному делу, расследуемому арабкирским следственным отделом следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану, предпринимаются необходимые следственные действия для установления обстоятельств смерти Г. Арутюнян(1981 г.р.) и ее дочери.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, тела были обнаружены 15-го февраля 2018 года на земле под Давташенским мостом в городе Ереване. По предварительной версии, женщина и ее дочь получили несовместимые с жизнью травмы вследствие падения с Давташенского моста.

Арабкирским следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 и части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Армении. Создана следственная группа, проработаны рабочие версии, для проверки которых проводятся масштабные следственные действия, допрошены многочисленные лица.

Для установления имеющих существенное значение обстоятельств смерти матери и дочери назначены судебно-медицинские экспертизы, заключения которых пока не получены. Сегодня было проведено вскрытие, по результатам которого судмедэксперты заявили, что их смерть наступила от полученных множественных травм 48 и более часов назад с момента вскрытия.

По уголовному делу было также установлено, что 13-го февраля, около 20:00, женщина с дочерью(2009 года рождения) посетила ресторан быстрого питания “Ташир пицца” в Давташене, где заказала пиццу, забрала еду, и вышла из заведения. Предпринимаются попытки установить их маршрут с помощью камер видеонаблюдения, установленных на прилегающей территории.

С учетом общественного интереса к данному делу, сообщаем, что сигнал о пропаже матери и дочери поступил в Полицию 13-го февраля, в 22:25. Некий гражданин сообщил в оперативный центр управления Управления Полиции по Еревану, что в тот же день, в районе 18:00, мать и дочь вышли из дома и до сих пор не вернулись. Арабкирским следственным отделом продолжается производство предварительного расследования.