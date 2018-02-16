Состоялась встреча глав МЧС Армении и РФ

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Дэвид Тоноян провел встречу с министром по чрезвычайным ситуациям России Владимиром Пучковым в рамках 17-го Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, стороны обсудили возможности углубления армяно-российского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций, а также вопросы расширения возможностей Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

Министры также обсудили процесс технической поддержки и переоборудования, обмена опытом и подготовки кадров. Министр Тоноян подчеркнул важность сотрудничества и совместных мер реагирования на стихийные бедствия.

Глава МЧС Армении пригласил своего российского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных памяти землетрясения Спитака, в декабре.

В свою очередь, российский министр пригласил Тонояна принять участие в мероприятии «Комплексная безопасность 2018» в России.