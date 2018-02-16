Верховный суд отклонил жалобу Собчак на выдвижение Путина

Верховный суд России отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию кандидата в президенты Владимира Путина. Заявление истца о том, что четвертый президентский срок противоречит Конституции, представители ЦИК в суде назвали "внутренним убеждением", передает Арменпресс.

На вынесение решения Верховный суд потратил более часа. Вернувшись, судья Николай Романенков заявил, что для отмены регистрации Путина нет оснований. Кроме того, по словам судьи, регистрация Путина не нарушает прав истца.

Собчак заявила, что не удивлена решением: "Подача такого иска в Верховный суд может быть произведена только кандидатом в президенты, поэтому я решила воспользоваться этой возможностью показать, какие решения у нас принимают суды".

"Я это делаю для того, чтобы подчеркнуть важность судебной реформы", - объяснила она.